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“TRT bu rezalete son versin!”

CHP'li Yarkadaş, TRT'de Derin Analiz programında söylenen sözlere tepki gösterdi

08 Aralık 2016 20:08

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, geçtiğimiz günlerde TRT’de ‘Derin Analiz’ programında yaşanan olaya tepki gösterdi.  

TRT’de yayınlanan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut ve Hasan Kurtulmuş’un beraber yaptığı ‘Derin Analiz’ programında, sunucu Kurtulmuş, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz için “Annesiyle mannesiyle bir şeyimiz mi olmuş?” demişti.

KRT Kültür Tv’ye konuşan CHP'li Yarkadaş, programın tam anlamıyla seviyesizlik olduğunu belirterek, "Bu rezalete TRT'nin bir an önce son vermesi gerekiyor" dedi.

“Martin Schulz’un annesiyle bir şeyimiz mi olmuş!”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini eleştiren programın sunucusu Hasan Kurtulmuş, “Brüksel’dekiler kim? AP Başkanı olarak geçinen adam kimin halinden anlar. Sayın Schulz ile bizim ne derdimiz olabilir durup dururken. Annesiyle mannesiyle bir şeyimiz mi olmuş. Sülalesiyle bir ilişkimiz mi olmuş” dedi. Bu sözlere destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Yiğit Bulut da “Söylediğin çok önemli. Bir kavgamız mı oldu. Ailesiyle Türkiye’nin bir kavgası mı oldu? Şahsi kinle, ben anlamıyorum” ifadelerini kullandı.

 

TRT ekranında AP Başkanı Martin Schulz’a “çocuk tecavüzcüsü” iması!

Devlet televizyonu TRT’de Hasan Kurtulmuş’un moderatörlüğünü yaptığı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un konuk olduğu programda Avrupa Parlamentosu Başkanı Marin Schulz’a “çocuk tecavüzcüsü” imasında bulunuldu. Programda Martin Schulz'un Türkiye'deki basın özgürlüğü eleştirilerine değinen Yiğit Bulut, "Avrupa'da basın özgürlüğü mü var Martin Schulz. Çok mu özgür basın? O zaman sen bana herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinde son 50 yılda Papaz okullarında taciz edilen erkek çocuklarla ilgili bir yazı dizisi yayınlat. Vatikan'a kadar uzanan o zinciri bana bir deşifre et bakalım" dedi. Bunun üzerine Kurtulmuş "Onun da adı geçebilir. O yüzden yaptıramaz” cevabını verdi.

 

 

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