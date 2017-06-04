TRT, ‘biçti’ tweetini sildi

Gazeteci Oğuz Güven’in, trafik kazasında yaşamını yitiren Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'le ilgili başlıkta “biçti” ifadesi kullanıldığı gerekçesiyle tutuklanmasının ardından TRT Haber de “biçti” dedi.

Trafik kazasında yaşamını yitiren Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'le ilgili cumhuriyet.com.tr’de “İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Mustafa Alper’in aracını kamyon biçti” başlığı kullanılmıştı. Bu başlığın ardından tutuklanan Oğuz Güven, verdiği ifadede söz konusu başlığın ve ilgili tweetin yanlışlıkla atıldığını; atıldıktan 55 saniye sonra da kaldırıldığını söylemişti.

Odatv’de yer alan habere göre, Bu olayın ardından bugün Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen kazada TRT Haber resmi twitter adresinden “Karşı şeride geçen tır önüne geleni biçti” başlığını kullandı.

Haberde ise “Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde karşı şeride geçen tır, 6 otomobili biçti. Kazada 8 kişi yaralandı” ifadeleri yer aldı.

Ancak bir süre sonra TRT Haber, haberin başlığını değiştirdi ve sosyal medyadaki paylaşımını sildi.