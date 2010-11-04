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Yaşam

TRT BASIN KONSEYİ'NDEN ÇEKİLDİ ANKARA (A.A)

04 Kasım 2010 18:38

-TRT BASIN KONSEYİ'NDEN ÇEKİLDİ ANKARA (A.A) - 04.11.2010 - TRT'nin Basın Konseyi'nden çekildiği bildirildi. TRT Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Basın Konseyi tarafından, Basın Meslek İlkeleri'ni çiğnediği tespit edilerek uyarılan, sonrasında da ''tuhaf bir oylamayla'' yeniden Basın Konseyi Başkanlığı’na seçilen gazeteci Oktay Ekşi'nin durumunun tarafsızlığı uzun süredir tartışılan konseyin itibarını fazlasıyla sarstığı belirtildi. 'Basın etiği' gibi önemli bir alanda fonksiyon icra etme kararlılığında olan konseyin, mevcut şekli, yapısı ve yönetim biçimi, bu hedefini yerine getirmesini imkansız kıldığı belirtilen açıklama, şunlar kaydedildi: ''Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun bugünden itibaren böyle bir yapı içerisinde varlığını devam ettirmesi, Kurumun saygınlığı açısından uygun görülmemiştir. Kuruluş amacına uygun şekilde yeniden yapılandırılana kadar, TRT olarak, Basın Konseyi'nden çekiliyoruz.''

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