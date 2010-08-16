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TRT AVAZ 8 DİLDE YAYIN YAPIYOR ANKARA (A.A)

16 Ağustos 2010 19:47

-TRT AVAZ 8 DİLDE YAYIN YAPIYOR ANKARA (A.A) - 16.08.2010 - Orta Asya'dan Balkanlar'a uzanan coğrafyada 250 milyon kişiye seslenen TRT Avaz, Arnavutça ve Boşnakça dillerinde haber yayınına başladı. TRT Avaz Kanal Koordinatörü Adnan Süer yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıl önce yayın hayatına başlayan kanalda, bugüne kadar Azerbaycan Türkçesi, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Türkmence ve Türkçe programlara yer verildiğini ifade ederek, bu süre içindeki haber yayınlarının sadece Türkçe olduğunu söyledi. TRT Avaz'ın yayına başladığı günden itibaren Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya'nın sesi olduğunu vurgulayan Süer, Avaz'ın kısa süre içinde bölge ülkelerinde en çok izlenen kanallardan biri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: ''Özellikle Balkan ülkelerinde büyük bir izleyici kitlesine ulaştık. Bu bölgeden gelen talepleri büyük bir hassasiyetle değerlendiren TRT Genel Müdürümüz İbrahim Şahin, Arnavutça ve Boşnakça haber yayınına başlanılmasını istedi. Bu çerçevede hazırlıklarımız tamamlayarak her gün Türkiye saati ile 24.00-01.00 arası Boşnakça ve Arnavutça haber yayınına başladık. Bosna Hersek ve Arnavutluk'tan yayınımızı izleyen çok sayıda kişi memnuniyetlerini dile getirdi. Bu diller ile TRT Avaz'ın yayın dili 8'e çıktı.'' Tatarca ve Başkurtça gibi diğer Türk lehçelerinde de yayın yapılması için çok sayıda talep aldıkları ifade eden Süer, bundan büyük mutluluk duyduklarını aktardı. TRT Avaz olarak ortak coğrafyanın sesi konumuna geldiklerini kaydeden Adnan Süer, ekim ayında başlayacak olan yeni yayın dönemiyle birlikte birbirinden renkli programları ekranlara getireceklerini bildirdi. TRT Avaz'ın Boşnakça haberlerini, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temaslarında tercümanlığını üstlenen Bekim Muftarevic ekranlara taşırken, Arnavutça haberleri ise Serdar Huseyni sunuyor.

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