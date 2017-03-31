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Kültür-Sanat

TRT Arşiv, kullanıma açıldı

1968’den başlayarak günümüze kadar gelen arşivde birçok görüntüyü izlemek mümkün

31 Mart 2017 19:49

TRT’nin arşivindeki programları ve görüntüleri yayınladığı TRT Arşiv kullanıma açıldı.

1968’den başlayarak günümüze kadar gelen arşivde Adile Naşit’in "Uykudan Önce Masallar" programından tutun, Türkiye’nin telefonla ilk imtihanına, 12 Eylül 1980 askeri darbe bildirisinin okunduğu programdan Zeki Müren’in öldüğü güne kadar birçok görüntüyü izlemek mümkün.

Aynı zamanda sitede "yer", "zaman", "olay", "program", "kişiler", "diziler, "özel videolar" bölümleri de yer alıyor.

Siteye ulaşmak için tıklayın.

 

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