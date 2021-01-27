TRT Arapça'da yayımlanan görüntülere tepki: Selefi örgütlenmeler, IŞİD’ler, El Kaideler buralardan türüyor

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TRT Arapça'da Suriye’nin Azez kentinde 105 çocuğun ‘hafızlık’ eğitimini tamamlamasına ilişkin yayımladığı haberi eleştirdi. “İşte selefi örgütlenmeler, işte IŞİD’ler, El Kaideler buralardan türüyor” diyen Baş, "TRT Arapçanın paylaştığı bu görüntüler, Saray Rejiminin nasıl bir yobazlık ihraç ettiğini de gözler önüne seriyor" dedi.

TRT Arapça'dan yapılan duyuruda, "Türkiye Diyanet Vakfı sponsorluğunda/desteğinde Halep’in kuzeyindeki Azez’de hafızlık eğitimlerini tamamlayan 105 çocuk belgelerini aldı" denildi. 105 çocuğa sertifika verilen törende, harem-selam oturma düzeninin olduğu ve kız çocuklarına baştan aşağı siyahlar içerinde burkalar giydirilmiş olduğu görüldü.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, TBMM’de düzenlediği haftalık basın toplantısında TRT Arapça’da yayımlanan bu görüntüler üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı’Nı eleştirdi. Baş, şunları kaydetti:

"Türkiye’deki eğitimin, Diyanet’le, çeşitli vakıf ve dernek görünümündeki tarikatlarla nasıl gerici bir hale getirildiğini biliyoruz. Ama bu bağnazlık, yobazlık kendi topraklarımızla da sınırlı değil. TRT Arapçanın paylaştığı bu görüntüler, Saray Rejiminin nasıl bir yobazlık ihraç ettiğini de gözler önüne seriyor. Diyanet Vakfı’nın sponsorluğunda Suriye’nin Azez kentinde yapılan hafızlık eğitimleri sonucunda çocuklara sertifikaları verilmiş. O çocuklar, kız erkek diye ayrılmış. Kız çocukların tamamının yüzleri dâhil her tarafı kapalı. İşte Selefi örgütlenmeler, işte IŞİD’ler, EL Kaideler buralardan türüyor. İşte Diyanet ve saray rejiminin misyonlarından biri de bu. Tüm din istismarcısı, yobaz vakıf ve dernekler derhal çocuklarımızdan elini çekmelidir."