TRT Ana Haber sunucusu Dede ile Cumhuriyet yazarı Gökberk arasında 'Geççek' polemiği

TRT Ana haber sunucusu Ersoy Dede ile Cumhuriyet yazarı Bilgin Gökberk arasında 'Geççek' polemiği yaşandı.

Şarkıyı zor dönemlerde kaleme aldığını belirten Tarkan'ı ödleklikle suçlayan Dede, "Bir de ödlek oluyor bunlar.. 'Yok ben pandemi dönemi yaşadığımız sıkıntılı günler GEÇÇEK dedim' falan diyor. Delikanlı gibi desene ne GEÇÇEK'miş" yazdığı bir ileti paylaştı.

Cumhuriyet yazarı Bilgin Gökberk, Ersoy Dede'nin attığı tweet'i alıntılayıp “Mesela medyada iktidara yaslanıp delikanlılık yapmak #geççek” diyerek cevap verdi.

TRT spikeri Ersoy Dede ise bu paylaşımı alıntılayarak “Aynı anda hem iktidar yandaşı (sizin tabirinizle) Tv 24 ve hem de TRT’de spor programlarında yorumcu olarak katılan ve bu işten iyi paralar kazanan siz miydiniz? O zaman pek bu kadar muhalif değildiniz galiba;))” ifadelerini kullandı.

"Bendeki cv Sayın Nebati’de yok"

Bunun üzerine Bilgin Gökberk “Yoo aynıydım, ikisinde de tazminatsız işime son verildi, halâ alacağım var… Yorumcu değilim iç mimarım, 4 tam 5 yarım lisan var, bendeki cv mesela ekonominin teslim edildiği sayın Nebati’de yok, parayı 40 ülkede turizm yaparken kazandım, medyada yazarak konuşarak da kaybettim!” dedi.