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Medya

TRT Ana Haber Bülteni sunucusu Zafer Kiraz istifa etti

Kiraz, görevi bırakmasının nedenini "gördüğüm lüzum üzerine" sözleri ile açıkladı

01 Temmuz 2018 02:38

TRT'nin Ana Haber Bülteni sunucusu Zafer Kiraz, sosyal medyadan yayınladığı video ile görevi bıraktığını açıkladı.

Kiraz, yaptığı açıklamada görevi bırakmasının nedenini "gördüğüm lüzum üzerine" sözleri ile açıkladı.

“Şükranlarımı sunuyorum”

Kiraz, Facebook hesabından yayımladığı videosuna "kol kırılır, yen içinde kalır" notunu düştü. Kiraz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu akşam son kez haberlerde sizlerle birlikte olacağım. Pazartesi gününden itibaren gördüğüm lüzum üzerine TRT 1 Ana Haberi ve TRT ekranlarını bırakıyorum.

Bugüne kadar bana verdiğiniz destek ve gösterdiğiniz sevgi için çok teşekkür ediyorum. Sizlere şükranlarımı sunuyorum.

Bir başka yerde, bir başka zaman yine karşınızda olacağım inşallah. İyi ki varsınız ve son olarak sonsuza kadar hep mutlu olun, hep mutlu kalın. Teşekkür ediyorum güzel insanlar.”

 

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