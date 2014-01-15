TRT, Almanya'da kablolu yayından çıkarıldı

Yayın yaptığı televizyon kanallarından para almayan Unitymedia'nın TRT'den yayınlara devam etmeleri durumunda 300 bin Euro ödemeleri gerektiğini bildirdiği, TRT'nin ise diğer kanallardan talep edilmeyen böyle bir paranın haksız yere kendilerinden istenmesinden dolayı bunu kabul etmediği öne sürüldü. Bazı çevreler uygulamayı, Hamburg olaylarının Alman televizyonlarında yeterince yer bulmadığını ancak TRT'nin olayları sürekli yayınlamasından rahatsız olanların TRT'yi bu şekilde cezalandırdığı şeklinde yarumladı. Daha önceki günlerde de Deutschland Kabel TRT yayınlarını kablolu yayınlarında durdurduğunu açıklamıştı.

Mesut Zeyrek'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, TRT Köln bürosundan bir yetkilinin elektronik posta yoluyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Almanya'da uzun yıllardır yaşamakta olan bizler Türk Toplumu olarak, kendi dilimizde ve kültürümüzde yayın yapan güvenilir kamu yayın kuruluşu olan TRT'nin TRT TÜRK Televizyon kanalını abonesi olduğumuz kablo-tv operatörleri aracılığıyla (Unitymedia'da yaklaşık 90 bin ve Deutschland Kabel'de yaklaşık 50 bin abone) izleyebiliyorduk. Ancak 2013 yılı sonu itibariyle bu yayının iletimine son verildiğini üzülerek görmüş bulunuyoruz. Almanya'da yaşayan Türkler olarak, ücretini ödeyerek abonesi olduğumuz kablo-tv servisinde talep ettiğimiz tv kanalını izleyebilmenin demokratik hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Kaldı ki TRT Kurumunun Almanya'da kablo-tv den iletim için ayrıca ücret talep etmediğini de biliyoruz. TRT TÜRK Tv kanalının kablo-tv servisinde yeniden yer almasını istiyoruz.