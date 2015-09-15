TRT, AKP kongresinde kesintisiz 9 saat yayın yaptı

Kamu yayıncılığı yapmakla yükümlü devlet televizyonu TRT, YSK’nin belirlediği seçim yayınları ilkelerini ihlal ederek AKP kongresinde 9 saat özel yayın yaptı. RTÜK üyesi Ersin Öngel’in araştırmasına göre TRT’nin 9.32’de başlayıp akşam 18.42’ye kadar kesintisiz sürdürdüğü AKP yayınında 26 kişiyle özel söyleşi yapıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, TRT Haber Kanalı, AKP kongresinin yapıldığı 12 Eylül 2015 tarihindeki yayınında tam 9 saat boyunca özel canlı yayın yaptı.

TRT Haber kanalı, aralarında AKP milletvekilleri, bakanlar, gazete temsilcileri ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in de bulunduğu 26 isimle özel canlı yayın gerçekleştirdi. RTÜK’ün HDP kontenjanından seçilen üyesi Ersin Öngel, kanalların AKP kongresindeki yayın süreleriyle ilgili bir çalışma yaptı. Öngel’in çalışmasına göre, TRT Haber’in kongreden canlı özel yayını sabah saat 09.32’de başladı. Kesintisiz olarak akşam saat 18.42’ye kadar, tam 9 saat sürdü.