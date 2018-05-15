"TRT, 80 milyonun vergileriyle tek adamın yayıncılığını yapıyor"

24 Haziran Seçimleri’ne bir buçuk aydan az süre kala, halkın vergileri ile yayım yapan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) muhalefete çok az süre ayırıp, AKP-MHP ittifakına 37 saat 40 dakika 2 saniye ayırmasına tepkiler sürüyor. Duruma tepki gösteren RTÜK üyesi CHP’li Üyesi İlhan Taşçı, "80 milyonun vergileri ile ayakta duran TRT, tek bir kişi için yayın yapıyor ve RTÜK'ün eşit yayıncılık yapılmasını denetleme yetkisi elinden alındı" dedi.

TRT’nin 17 Nisan ile 6 Mayıs tarihleri arasında Saadet Partisi ve HDP’ye yayın akışında hiç yer vermediği, İyi Parti’ye 9.5 dakika, AKP-MHP ittifakına ise 37 saat 40 dakika 2 saniye yer verdiği ortaya çıkmıştı.

RTÜK’ün yetkisi elinden alındı

BirGün gazwetesinden Uğur Şahin'e konuşan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) CHP’li Üyesi İlhan Taşçı, KHK ile getirilen seçim dönemlerinde eşitlik ilkesine göre yayın yapmayan özel radyo ve televizyonlara, Yüksek Seçim Kurulu’nca verilen yayın durdurma cezası kaldırıldığını hatırlattı. CHP’li Taşcı, 1 Kasım sürecinde RTÜK’ün eşit olmayan yayınlara karşı 58 uyarı, 112 kez de yayın durdurma kararı aldığını anımsatarak, “RTÜK’ün eşit yayıncılık yapılmasını denetleten yetkisi elinden alındı. Önceden yaptırımda bulunabiliyordu. Maalesef AKP iktidarı bunu kaldırdı. RTÜK’ün sadece ismi kaldı” diye konuştu.

"Eşitlik ilkesine aykırı"

Taşcı, şöyle devam etti:

“Tablo aslında çok net gözüküyor. Kamu yayıncılığı yapması gereken ve 80 milyonun vergileri ile ayakta duran TRT, çok yanlı bir yayın yapıyor. Öyle ki Türkiye’nin değil, sanki bir partinin hatta tek bir kişinin televizyonuymuş gibi bir yayın yapılıyor. Tek bir kişi diyorum, çünkü yeri geldiğinde Başbakan’ın yayını kesip, Cumhurbaşkanı’na bağlanıyor. Bu eşitlik ilkesine tamamen aykırıdır.”

"Tek sesli yayın yapılıyor"

“Türkiye’de bin 700 civarı radyo ve televizyon yayın yapıyor” diyen İlhan Taşcı, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Bu çok sesli bir medya algısı yaratabilir. Ancak tek sesli bir yayın yapılıyor.”