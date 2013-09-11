TRT 6 için Kürtçe bilen oyuncular aranıyor

Kürtçe yayın yapan TRT 6'da ekranlara gelen "Can ve Ciğer" adlı dizi bölge insanı tarafından ilgiyle izleniyor. Yapımcılar, yaklaşık 2 yıldır yayınlanan dizideki oyuncu ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla Kürtçe oyunculuk kursu açmaya karar verdi.

Yapımcı Abdullah Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dizinin yaklaşık 2 yıldır ekranlarda yer aldığını söyledi.

Kürtçe konusunda geçmişte çok fazla çalışmanın yapılmadığını vurgulayan Toprak, dizi için profesyonel oyuncu bulmakta zorlandıklarını dile getirdi.

İhtiyacı karşılamak için Kürtçe oyunculuk kursu açmaya karar verdiklerini belirten Toprak, "Kursu kendi çaba ve imkanlarımızla açmayı düşünüyoruz. Kurs aracılığıyla diziye oyuncu temini sağlanacak. Bunu da ilk olarak Şanlıurfa'da başlatacağız. Diziye adapte olacak şekilde oyuncu yetiştireceğiz. Oyuncu koçumuz ve dil hocamız haftanın belli saatlerinde verilecek eğitimle adayları diziye hazırlayacak. Çalışmayı en kısa sürede hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.

Şanlıurfa Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Yayın Yönetmeni Abdulkadir Kırıcı da kentte çok sayıda yetenekli oyuncu adayının bulunduğunu ifade ederek, kursun, bu konuya meraklı olan kişiler için iyi bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Kursa alınacak kişilere önemli bilgilerin verileceğini aktaran Kırıcı, adayların kendisine güvenmesinin en önemli koşul olduğunu sözlerine ekledi.