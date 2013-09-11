T24 LogoT24 Logo
Yaşam

TRT 6 için Kürtçe bilen oyuncular aranıyor

Şanlıurfa'da, bir televizyon dizisinde rol almayı düşünen kişiler için Kürtçe oyunculuk kursu açılacak

11 Eylül 2013 18:19

Kürtçe yayın yapan TRT 6'da ekranlara gelen "Can ve Ciğer" adlı dizi bölge insanı tarafından ilgiyle izleniyor. Yapımcılar, yaklaşık 2 yıldır yayınlanan dizideki oyuncu ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla Kürtçe oyunculuk kursu açmaya karar verdi.

Yapımcı Abdullah Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dizinin yaklaşık 2 yıldır ekranlarda yer aldığını söyledi.

Kürtçe konusunda geçmişte çok fazla çalışmanın yapılmadığını vurgulayan Toprak, dizi için profesyonel oyuncu bulmakta zorlandıklarını dile getirdi.

İhtiyacı karşılamak için Kürtçe oyunculuk kursu açmaya karar verdiklerini belirten Toprak, "Kursu kendi çaba ve imkanlarımızla açmayı düşünüyoruz. Kurs aracılığıyla diziye oyuncu temini sağlanacak. Bunu da ilk olarak Şanlıurfa'da başlatacağız. Diziye adapte olacak şekilde oyuncu yetiştireceğiz. Oyuncu koçumuz ve dil hocamız haftanın belli saatlerinde verilecek eğitimle adayları diziye hazırlayacak. Çalışmayı en kısa sürede hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.

Şanlıurfa Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Yayın Yönetmeni Abdulkadir Kırıcı da kentte çok sayıda yetenekli oyuncu adayının bulunduğunu ifade ederek, kursun, bu konuya meraklı olan kişiler için iyi bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Kursa alınacak kişilere önemli bilgilerin verileceğini aktaran Kırıcı, adayların kendisine güvenmesinin en önemli koşul olduğunu sözlerine ekledi.

ETİKETLER

kürtçetrt 6oyuncuşanlıurfadiziilanyapımcıcan ve ciğerabullah toprakşehir tiyatrosuabdulkadir kırıcı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24