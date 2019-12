-TRT "EĞİTİM" KANALI AÇACAK ESKİŞEHİR (A.A) - 04.10.2010 - TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, aralık ayında bir eğitim kanalı açacaklarını belirterek, ''Abartmıyorum, dünyada eşi ve benzeri olmayan bir kanal olacak bu. 24 saat eğitim programları yayımlayacağız'' dedi. Şahin, Anadolu Üniversitesinin (AÜ) yeni akademik yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2,5 yıl önce göreve geldiği TRT'de 9 yeni kanal açıldığını, bunlardan bir kısmının duyulduğunu bir kısmının duyulmadığını söyledi. Bunlardan en çok keyif aldıkları ve gururlandıkları kanalın TRT Çocuk kanalı olduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu: ''Çünkü bu kanalı hem çocuklar izliyor hem de anne ve babalar izliyor. TRT Çocuk yüzde 30 yerli yapımla yayına başlamıştı. Bugün itibariyle bu oran yüzde 70'i geçti. Artık bizim ürettiğimiz çizgi filmler ve programlar gösteriliyor. Çocuklar daha çok milli duygularla yetişiyor. Çocuklar Nasreddin Hoca, Hazerfen öğreniyor.'' Şahin, Euronews kanalının 270 milyon haneye girdiğini belirterek, yüzde 15.72 hissesini satın aldıkları Euronews'in 4'üncü büyük ortağı olduklarını bildirdi. Euronews'e 9'uncu dil olarak Türkçe'yi koyduklarını belirten Şahin, ''Eskiden neredeyse haftada iki kez Türkiye aleyhine yayın yapan bu kanal şimdi haftada iki-üç kez Türkiye lehine yayın yapıyor. Türkiye'yi övücü yayınlar yapıyor. Yıllık 5 milyon Avroluk bir ücretle bu hakkı elde ettik. Euronews, Türkiye'nin 150 milyon Avroluk reklamını yapıyor. Çok akıllıca bir yatırım olduğunu şimdi görüyoruz. Aslında 1993 yılından itibaren TRT ile işbirliği yapmak istemişlerdi ama başaramamışlardı'' dedi. -''GEREKİRSE ESKİŞEHİR'E OFİS AÇACAĞIZ''- Şahin, TRT 4'ün eğitim kanalı olduğunu anımsatarak, şunları söyledi: ''Anadolu Üniversitesi yönetimi bizi ziyaret etti. Kendilerinden ücret istedik. Talep ettiğimiz ücreti çok gördüler ve ayrıldılar. Birkaç ay sonra Prof. Dr. Davut Aydın rektör olarak göreve geldiğinde bizi ziyaret etti. Yarım saat sonra gözümüzü bağlayıp, odadan çıktılar. Her türlü prensipte anlaştık. Aralık ayı içinde açacağımız bir eğitim kanalı olacak. Abartmıyorum, dünyada eşi ve benzeri olmayan bir kanal olacak. 24 saat eğitim programları yayımlayacağız. Yapılan anlaşma gereği 12 saat AÜ'ye tahsis edeceğiz. Açıköğretim derslerini yayımlamak istiyorlar. Bu kanalda sadece eğitim amaçlı programlar yayımlanacak. Tamımına yakını iç yapım olan 50 yeni program üretiyoruz. Örneğin bir film koyacaksak eğitim amaçlı olacak. AÜ'yü görünce çok şaşırdım. Bundan böyle AÜ'nün medya sponsoru olmak istiyoruz. AÜ'nün her türlü faaliyetini tanıtmak istiyoruz.'' Rektör Prof. Dr. Aydın'ın burada heyecanlı bir ekip kurduğunu, insanların istemeleri durumunda her şeyi başarabileceğini belirterek, ''AÜ'de çok güzel işler yapılıyor. Bunları tanımak gerekiyor. Bunun için arkadaşlara talimat vereceğim. Eskişehir'de TRT muhabiri varsa sayısını artıralım, gerekirse ofis açacağız. Eskişehir ve AÜ'nün ciddi anlamda tanınma problemi var. Artık bu sorunu gidereceğiz'' diye konuştu. -YÖK ÜYESİ PROF. DR. ATİLLA ERİŞ- YÖK Üyesi Prof. Dr. Atilla Eriş de üniversitelerin her türlü politik ve ekonomik yaklaşımlar bakımından özerk kuruluşlar olması gerektiğini söyledi. Bu özerkliğe saygı duyulması gerektiğine işaret eden Eriş, şöyle konuştu: ''Üniversitenin bilimsel, akademik, mali, idari özerkliği hiçbir zaman hesap verilemez anlamında değildir. Yine özerklik, hiçbir zaman sorumsuzluk ve denetimsizlik anlamına gelmiyor. Tam tersi şeffaflık gerektirmektedir. Bugün Türkiye'deki üniversitelerde Batı üniversiteleri anlamında bir özerklik var mıdır? Buna her şeyiyle kesin olarak 'var' demenin zor olduğunu hepiniz takdir edersiniz. Ancak, bu konuda 'ümit var mı?' denecek olursa... Tüm üniversitelerin aynı fikirde olduğunu bilerek rahatlıkla söylüyorum 'var'. Böyle iradenin oluştuğunu söyleyebilirim. Ancak, 30 yıl önce hazırlanan mevzuatın söz konusu talebe dar geldiğini de hepiniz takdir edersiniz. En kısa süre içinde başta anayasanın ilgili maddeleri olmak üzere hukuki değişikliklerin yapılması, batı anlamındaki özerk üniversitenin oluşturulması gerekir.'' Prof. Dr. Eriş, Anayasanın ''kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz'' dediğini anımsatarak, şöyle devam etti: ''Bunun için üniversite kapısında bekleyen yüz binlerce aday bırakmamalıyız. Öğrenciler üniversiteyi, üniversite de öğrencileri seçebilmelidir. Bu artık ütopya olmaktan çıkmalıdır. Birçok konudaki görevleri, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi seçimle değil, seçmeyle yapmamız gerekiyor. Akademiyada aslında demokrasi yoktur, meritokrasi vardır. Yani liyakat vardır. Dolayısıyla parmak hesabıyla birtakım görevlere getirdiğimiz kişilerin suçları yok, kendi açılarından handikapları da yok. Üniversiteler topluma örnek olan kuruluşlardır'' -AÜ REKTÖRÜ PROF. DR. AYDIN- AÜ Rektörü Prof. Dr. Davut Aydın da 1958 yılında kurulan AÜ'nün dünya üniversitesi olma yolunda ilerlediğini belirterek, gündemi takip eden değil, belirleyen üniversite olduklarını dile getirdi. AÜ'nün, sivil havacılık, açık ve uzaktan eğitim, özel eğitim ve raylı sistemler alanlarında önemli bir merkez olacağını ifade eden Prof. Dr. Aydın, şöyle konuştu: ''Büyük hedeflerimiz var. Nobel ödülleri artık gelişmekte olan ülkelere gidiyor. Bir gün Türkler de Nobel alacak. Bu AÜ çatısı altından biri olmalı. Bu potansiyel AÜ'de var. Üniversitelerin para sorunu yok. Buradan milletvekillerine sesleniyorum. Sizlerden para, maddi kaynak istemiyoruz. Mevcut kaynakları esnek kullanmak istiyoruz. Üniversitelerin gelişmesinin önündeki en büyük engel döner sermaye sistemidir. Bu değiştirilirse çok daha başarılı ve verimli oluruz.'' -PROF. DR. YILMAZ BÜYÜKERŞEN KİTAPLIĞI AÇILDI- AÜ Yunusemre Yerleşkesindeki Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen törende AÜ Senfoni Orkestrası Şef Burak Tüzen yönetiminde klasik müzik dinletisi sundu, üniversitenin tanıtım filmi gösterildi, geleneksel ilk ders kapsamında İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Güçhan, ''İletişim ve Televizyon'' konusunu anlattı. Yüksek lisans ve doktora diploma töreninin de gerçekleştirildiği etkinlikte, 6 öğretim üyesine de ''hizmet, bilim, teknoloji, teşvik ve sanat'' ödülü verildi. Daha sonra eski AÜ Rektörü olan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in, yazarları tarafından imzalı 3 bine yakın kitabı bağışlamasıyla oluşturulan ''Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Kitaplığı''nın açılışı yapıldı. 