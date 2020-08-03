"TRT 2, yayınladığı filmde homofobik polis şiddeti sahnesini sansürledi"

Gazeteci Doğan Satmış, TRT 2’nin Yeşil Rehber (Green Book) filmindeki homofobik polis şiddeti sahnesini sansürlediğini yazdı.

Satmış, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, TRT 2’nin Yeşil Rehber (Green Book, 2019) filminin önemli bir sahnesini sansürlediğini bildirdi.

Satmış'ın aktardığına göre ünlü Afrikalı Amerikalı piyanist Don Shirley’nin hayat hikâyesinden yola çıkan filmde Mahershala Ali’nin canlandırdığı Don Shirley’nin, eşcinsel olduğu için bir hamamda polis şiddetine maruz kaldığını öğrendiğimiz bölüm TRT 2 tarafından bütünüyle filmden çıkartıldı.

Satmış sansüre ilişkin yaptığı paylaşımda, "O bölüm tamamen sansürlenmiş. Piyanistin gözü bir anda mosmor oldu. Böylece izleyicilerin eşcinsel olma riski yaşanmadı. Alkışlar @trt2ye." ifadelerini kullandı.