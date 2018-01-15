TRT-2 tekrar açılıyor

Türkiye'nin ilk kültür sanat kanalı olan, TRT-2 geri dönüyor. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT'nin kültür ve sanat üzerine yayın yapan kanalı TRT-2'nin tekrar açılacağını duyurdu. Eren, absürt olarak nitelidiği komediler ile popüler olmayan içerikleri bu kanalda değerlendireceklerini söyledi. TRT-2, 2011 yılında adı değiştirilerek haber kanalına dönmüştürülmüştü.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Sakarya Üniversitesi'nde katıldığı "KYK Geleneksel 3. Tematik Kış Sinema Kampı"nın açılış dersinde "TRT-2'yi yani TRT kültür sanat kanalını açıyoruz. Burada gençlere yönelik çok güzel içerikler üretmeyi hedefliyoruz" dedi.

Gençlerin televizyon seyretmediğini, bu nedenle onlara yönelik televizyon kanalı kurmanın bir anlamı olmadığını ifade eden Eren, gençlere yönelik içerik üretiminin tartışılması gerektiğini belirtti.

Bu kapsamda gençlere bir müjdesinin olduğunu dile getiren Eren, "Şimdi müjdesini vereyim, nasip olursa tekrar TRT-2'yi yani TRT kültür sanat kanalını açıyoruz. Burada gençlere yönelik çok güzel içerikler üretmeyi hedefliyoruz. Ana mecrasında olmayan ancak gençlerin ilgi duyduğu birçok içeriği bu kanalda yayınlamayı düşünüyoruz. Gençlik kanalı, televizyon kanalı olarak tartışmalı bir konu. Çünkü bu konuda kurulan televizyon kanalları bugüne kadar başarılı olmamış, televizyon seyretmedikleri için. Gençlere yönelik içeriği tanımlamak lazım, örneğin absürt komediler, daha popüler olmayan içerikleri TRT-2 kanalı kapsamında değerlendirmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.