TRT 1, iddialı dizisi için final kararı aldı

TRT 1'de yayınlana Dünya Hali dizisi reytinglerde istediği sonucu alamayınca 20. bölüm itibarıyla final yapacağı ortaya çıktı.

Neden Film'in yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda daha önce "Tutunamayanlar" dizisinin yönetmenliğini yapan Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu'nun oturduğu Dünya Hali dizisinden hayranlarını üzecek haber geldi.

Dünya Hali'nin 20. bölüm itibariyle ekrana veda edeceği ortaya çıktı. 15 Aralık tarihinde Dünya Hali dizisinin veda etmesi bekleniyor.

Dünya Hali 17. bölüm ise 24 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00'de ekranlara gelecek.