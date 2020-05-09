TRT 1'de İstanbul Sözleşmesi ve LGBTİ+'lar hedef alındı: Normal ilan edilmesi bardağı taşırdı

TRT 1'deki Ramazan Sevinci programına katılan emekli İstanbul Başvaizi Mustafa Akgül, İstanbul Sözleşmesi'ni eleştirerek "Zinanın suç olmaktan çıkarılması ve eşcinselliğin normal kabul edilmesi, bu bir insan hakkıdır veya insan tercihidir diye normal ilan edilmesi bardağı taşırmıştır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın LGBTİ+ bireyleri hedef alan sözlerinin ardından TRT 1'de muhafazakarlar tarafından sıkça eleştirilen İstanbul Sözleşmesi hedef alındı. İstanbul emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül ‘Ramazan Sevinci’ isimli programda parti liderlerine “Şu İstanbul Sözleşmesi’yle zinanın suç olmaktan çıkarılması kararını iptal edin” diye seslendi.

Akgül, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kabul edilen İstanbul Sözleşmesi” için “Mevcut çektiğimiz sıkıntıdan dersimizi alalım. Mesaj iletmek istiyorum ne olur bunları çağdaş davranışlar olarak görmenin bize bir faydası yok diye altını çiziyorum” dedi Akgül şöyle konuştu: