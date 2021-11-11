'Troyka Plus', Pakistan'da Afganistan'ı görüşmek için toplandı

T24 Dış Haberler

Pakistan; ABD, Çin ve Rusya'dan temsilcilerle İslamabad'da Afganistan başlıklı bir toplantı düzenledi.

'Troyka Plus' olarak anılan grubun 15 Ağustos'ta Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden bu yana gerçekleştirdiği ilk toplantıda Pakistan, komşusunun 'ekonomik çöküşün eşliğinde' olduğunu ifade etti.

Toplantının açılışında konuşan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ''Afganistan ile temas sadece devam etmemeli, daha da güçlendirilmeli'' dedi.

Kureyşi, ''Kimse iç savaşa dönüş istemez; kimse istikrarsızlık saçacak bir ekonomik çöküş istemez. Herkes Afganistan'ın içindeki terör unsurlarıyla efektif bir şekilde mücadele edilmesini ve yeni bir sığınmacı krizinin önlenmesini istiyor'' diye konuştu.

Pakistan, ABD dahil tüm ülkelerin Afganistan'a kalkınma yardımı gelmesine izin vermesini istedi.

Afganistan'da Taliban yönetiminin 'dışişleri bakanı' bu hafta İslamabad'ı ziyaret etmiş; ticaret ve diğer ilişkiler ele alınmıştı.