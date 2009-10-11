Troya'nın gösterimi Belçika'da

Genel Sanat Yönetmenliği'ni Mustafa Erdoğan'ın yaptığı Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun yeni dev prodüksiyonu TROYA, Avrupa'daki ilk gösterimini Belçika'da gerçekleştirecek.



Belçika'nın Hasselt kentindeki Ethias Club Arena kompleksinde sahnelenecek olan Troya gösterisinin 27, 28 ve 29 Kasım tarihlerinde on binlerce sanatsever tarafından izlenmesi bekleniyor.

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun Belçika organizatörü Serpil Bozkurt'un girişimleriyle Hasselt Ethias Arena'da sahnelenecek olan TROYA' ya özellikle Belçikalıların yoğun ilgi göstereceği kaydedildi. Işığından, kostümlerine, sahne şovlarından dünyaca ünlü virtüözlerine kadar birçok ilke imza atarak dünyanın sayılı sahne gösterileri arasına giren TROYA, 3 bin yıllık tarihi, dansın evrensel diliyle günümüze taşıyor.



Belçika'daki TROYA gösterilerine Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan'ın da katılacağı duyuruldu.