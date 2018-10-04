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Troya'da bitkin halde bulunan yavru sincaplar tedavi edildi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırlarındaki Troya Ören Yeri'nde, bitkin halde bulunan iki sincap yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından, bakım ve tedavileri yapıldıkt

04 Ekim 2018 19:56

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırlarındaki Troya Ören Yeri\'nde, bitkin halde bulunan iki sincap yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından, bakım ve tedavileri yapıldıktan sonra yeniden doğal ortamına bırakıldı.
Troya Tarihi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri\'nde, 20 gün önce Çanakkale DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bitkin halde iki sincap yavrusu bulundu. Sincaplar ekipler tarafından koruma altına alındı. \'Akhilleus\' ve \'Hektor\' isimleri verilen iki sincaba DKMP\'de bakım ve tedavi yapıldı. Sincaplar, Troya Ören Yeri girişinde DKMP Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürü Mustafa Bulut, Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Mumcuoğlu ve Çanakkale Şube Müdürü Mevlüt Özyanık tarafından doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Yavru sincaplar bırakılır bırakılmaz, gözden kayboldu.

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