T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Troya ile Penti de aile içi şiddete karşı

Aile içi şiddete son vermek amacıyla yürütülen Acil Yardım Hattı’na Anadolu Ateşi Dans Topluluğu ile Penti Çorapları da destek verdi.

29 Kasım 2008 02:00

Hürriyet Gazetesi öncülüğünde, aile içi şiddete son vermek amacıyla yürütülen Acil Yardım Hattı’na Anadolu Ateşi Dans Topluluğu ile Penti Çorapları da destek verdi.

Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Penti Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kariyo ve Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan’la, Hürriyet Medya Towers’da dün destek protokolü imzaladı.

Destek kapsamında, Troya gösterisi için satılan her biletin 1 YTL’si Acil Yardım Hattı’na aktarılacak. Penti de tüm çorap paketlerine Acil Yardım Hattı ile ilgili bilgileri içeren broşür koyacak. Vuslat Doğan Sabancı, destekçi firmalar sayesinde, Aile İçi Şiddet Hattı’nı bir yıl daha yaşatmanın mutluluğu içinde olduğunu söyledi. Şiddet gören kadınlar, 7 gün 24 saat "0212 656 96 96" ve "0549 656 96 96" numaralı telefonları arayarak yardım alabiliyor.

ETİKETLER

sivil toplum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24