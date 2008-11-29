Troya ile Penti de aile içi şiddete karşı

Hürriyet Gazetesi öncülüğünde, aile içi şiddete son vermek amacıyla yürütülen Acil Yardım Hattı’na Anadolu Ateşi Dans Topluluğu ile Penti Çorapları da destek verdi.



Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Penti Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kariyo ve Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan’la, Hürriyet Medya Towers’da dün destek protokolü imzaladı.



Destek kapsamında, Troya gösterisi için satılan her biletin 1 YTL’si Acil Yardım Hattı’na aktarılacak. Penti de tüm çorap paketlerine Acil Yardım Hattı ile ilgili bilgileri içeren broşür koyacak. Vuslat Doğan Sabancı, destekçi firmalar sayesinde, Aile İçi Şiddet Hattı’nı bir yıl daha yaşatmanın mutluluğu içinde olduğunu söyledi. Şiddet gören kadınlar, 7 gün 24 saat "0212 656 96 96" ve "0549 656 96 96" numaralı telefonları arayarak yardım alabiliyor.

