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Yaşam

Troya Hazineleri üç seferde kaçırılmış ÇANAKKALE (A.A)

03 Eylül 2011 18:05

-Troya Hazineleri üç seferde kaçırılmış ÇANAKKALE (A.A) - 03.09.2011 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi ve Troya Kazı Heyeti Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Rüstem Aslan, Troya Antik Kenti'nde büyük çaptaki ilk kazıları gerçekleştiren Alman arkeolog Heinrich Schliemann'ın, Troya hazinelerini üç seferde yurt dışına kaçırdığını tespit ettiklerini söyledi. Aslan, AA muhabirine, Troya'da 1871-1878 yıllarında kazı çalışması yapan Schliemann'la ilgili uluslararası arkeolojik araştırma makalesi hazırlamak için iki yıl önce ÇOMÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Sönmez ile çalışmalara başladıklarını belirtti. Schliemann'ın ''Priamos Hazineleri'' olduğunu ileri sürdüğü hazinelerin kaçırılışıyla ilgili olarak arşivlerdeki tüm veri ve belgeleri inceleme fırsatı yakaladıklarını dile getiren Aslan, Troya hazinelerinin kaçırılışının halen tartışıldığını bildirdi. -''Osmanlı Troya'ya büyük önem vermiş''- Aslan, arşivlerden çıkan yeni belgelere göre, Osmanlı Devleti'nin Troya'ya büyük önem verdiğinün görüldüğüne değinerek, ''Osmanlı Devleti, hazineleri geri almak için büyük çaba göstermiş'' dedi. Osmanlı Devleti'nin o dönemdeki ekonomik ve siyasi durumunun kaçırılan hazinelerin geri alınması için yeterli iradeyi sağlayamadığını ifade eden Aslan, ''Belgelerde, Schliemann'ın, hazineleri Hisarlık Tepe'den ve Troya'dan bulduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, bu belgelerle 'Priamos Hazineleri'nin tek bir hazine değil, birçok hazinenin bir araya getirilmesinden meydana geldiği anlaşılmaktadır. Schliemann, Troya hazinelerini 1873 yılının nisan, mayıs ve haziran aylarında olmak üzere üç seferde kaçırmış'' diye konuştu. Doç. Dr. Rüstem Aslan, kaçırma sürecinde Çanakkale gümrüğündeki görevlilerin konuyla ilgili büyük suistimali olduğunun anlaşıldığını iddia etti. -Troya Hazineleri- Heinrich Schliemann, 1871'de bulduğu hazineleri yasal olmayan yollardan Atina'ya götürdü. Konuyu uluslararası hukukla çözmek isteyen Osmanlı Devleti, Schliemann'ı mahkemeye verdi. Paris'te 1874 yılında görülen dava sonrasında Schliemann, 10 bin frank para cezasına çarptırıldı. Schliemann'ın ölümünden sonra Berlin'de sergilenen eserler (hazine buluntuları ve çanak çömlek gibi diğer buluntular) 2. Dünya Savaşı sonrasında, savaş ganimeti olarak Rusya'ya götürüldü. Eserler, Rusya'daki Puşkin ve St. Petersburg müzelerinde bulunuyor.

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