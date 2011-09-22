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Yaşam

Troy Davis dün gece idam edildi

ABD yönetimi, Avrupa Konseyi'nin dün yaptığı çağrıya kulak vermeyerek, Troy Davis adlı mahkumun idam cezasının infazını engellemek için herhangi bir girişimde bulunmadı

22 Eylül 2011 03:00

T24 - ABD yönetimi, Avrupa Konseyi'nin dün yaptığı çağrıya kulak vermeyerek, Troy Davis adlı mahkumun idam cezasının infazını engellemek için herhangi bir girişimde bulunmadı ve Davis idam edildi. 


 

Avukatlarının, müvekkilleri hakkındaki kanıtların yanlış ve yanıltıcı olduğunu iddia ettikleri Davis'in hayatına, Georgia eyaletindeki bir cezaevinde zehirli iğneyle son verildi.

Davis, 1989 yılında bir polis memurunu öldürdüğü gerekçesiyle 1991 yılında idam cezasına çarptırılmıştı. Avrupa Konseyi, ABD yönetimine dün yaptığı çağrıda, Davis'n idamının durdurulmasını istemişti. İdam cezasının “insanlık dışı” olduğu ve bu cezanın Avrupa Konseyi ülkelerinin tamamında kaldırıldığı hatırlatılan açıklamada, ABD'deki bazı eyaletlerde kaldırılan bu cezanın, artık tüm eyaletlerde gündemden çıkartılması istenmişti.

İdamı daha önce üç kez ertelenen Davis'e verilen cezanın infazının durdurulması için yapılan son itiraz Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmişti.



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