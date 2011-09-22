Troy Davis dün gece idam edildi

T24 -

Avukatlarının, müvekkilleri hakkındaki kanıtların yanlış ve yanıltıcı olduğunu iddia ettikleri Davis'in hayatına, Georgia eyaletindeki bir cezaevinde zehirli iğneyle son verildi.Davis, 1989 yılında bir polis memurunu öldürdüğü gerekçesiyle 1991 yılında idam cezasına çarptırılmıştı. Avrupa Konseyi, ABD yönetimine dün yaptığı çağrıda, Davis'n idamının durdurulmasını istemişti. İdam cezasının “insanlık dışı” olduğu ve bu cezanın Avrupa Konseyi ülkelerinin tamamında kaldırıldığı hatırlatılan açıklamada, ABD'deki bazı eyaletlerde kaldırılan bu cezanın, artık tüm eyaletlerde gündemden çıkartılması istenmişti.İdamı daha önce üç kez ertelenen Davis'e verilen cezanın infazının durdurulması için yapılan son itiraz Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmişti.