Tropikal bölgeler ömrü kısaltıyor mu?

Avustralya'da James Cook Üniversitesi'nin öncülüğünü yaptığı “Tropik Bölgelerin Durumu” adlı araştırma 2010 yılında tropik bölgelerdeki insanların ortalama yaşam süresinin 64,4 yıl olduğunu ortaya koydu.

12 ülkenin 13 farklı kurumu tarafından yapılan projede elde edilen verilere göre, tropikal olmayan bölgelerdeki insanlar 7,7 yıl daha fazla yaşıyor.

Hastalık, çatışmalar, yoksulluk ve gıda güvenliğinin olmaması erken ölümlerde etkili oluyor. Sağlık ve eğitim gibi sosyal hizmetlere yatırım, suya erişim, hijyen ve tıp teknolojileri de diğer önemli etkenler olarak kabul ediliyor.



Rapora göre, Orta ve Güney Afrika, yetişkin ölümlerinde en kötü oranlara sahip. 15 yaşın üstündeki her bin kişiden 377'si 60'ına varmadan hayatını kaybediyor. Tropik bölgelerde yetişkin ölümlerinde ortalama oran her bin kişide 240. Dünyanın geri kalan bölgelerinde ise her bin kişide 154.



2050 yılı eşiği



Avustralya, gelişmiş ülkeler arasında en fazla tropik alana sahip olan ülke. James Cook Üniversitesi rektör yardımcısı Sandra Harding, ülkenin tropik kuzey bölgelerindeki insanların güneydekilere kıyasla 2,5 yıl daha erken öldüklerini kaydetti.

Avrupa ve Antarktika hariç, tüm kıtalar kısmen tropik bölgelerde yer alıyor ve 144 ülke ya da bölge tamamen ya da kısmen tropik bölgelerde toprağa sahip. 2050 yılına kadar dünyanın yarısının tropik bölgelerde yaşaması bekleniyor.

Avustralya, Güney ve Güneydoğu Asya, Afrika ve Ortadoğu, Orta Amerika ve Güney Amerika, Karayipler ve Okyanusya'nın kritik bölgeler olduğu belirtiliyor. (Deutsche Welle Türkçe)