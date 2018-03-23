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Çevre

Trol gemisine tırmandılar; Greenpeace'ten, Antarktika Okyanusu'nda eylem

"Kril avcılığı, penguen ve balinaların geleceğini tehlikeye atıyor"

23 Mart 2018 18:29

Greenpeace aktivisitleri, Antarktika Okyanusu’nda kril avcılığı yaptığı tespit edilen Ukrayna’ya ait trol gemisi More Sodruzhestva’ya tırmandı. “Antarktika Okyanusu’nu Koru” kampanyası kapsamında geminin avlanmasını engelleyecek bir noktaya tırmanan aktivistler, “Antarktika Okyanusu’nu Koru” pankartı açtı.

Geminin, çapa zincirine bağladıkları bir kapsül ile gemiye ulaşan ve avlanmayı engelleyecek bir bölmeye tırmanan aktivistler burada; “Antarktika Okyanusu’nu Koru” pankartı açarak, kril avcılığının penguen ve balinaların geleceğini tehlikeye attığına dikkat çekti.

Barışçıl eylem nedeniyle birkaç saat boyunca avlanamayan trol gemisi, bir süre sonra hızını arttırdı. Hızın artışı ile can güvenlikleri tehlikeye giren aktivistler eylemi sonlandırdı.

Greenpeace, Antarktika Okyanusu’nda dünyadaki en büyük koruma alanının oluşturulması Ocak ayında “Antarktika Okyanusu’nu Koru” kampanyasına başladı. Kampanya kapsamında Arctic Sunrise gemisi 15 Ocak’ta Antarktika Okyanusu’nda keşif yolculuğuna başladı. Bilim insanları yaptıkları araştırmalarda bölgedeki kril avcılığının okyanusun ve de bölgedeki canlıların hayatını tehdit ettiğini ortaya koydu.

Krillerin, Antarktika Okyanusu’ndaki besin zincirinin temelinde yer aldığının altını çizen Greenpeace Akdeniz İletişim Sorumlusu Burcu Ünal, şunları kaydetti:

“Omega-3 hapları ile evcil hayvan yemlerinde kullanılmak üzere gerçekleştirilen kril avcılığı, Antarktika Okyanusu’ndaki penguen ve balinaların hayatı kadar dünyamızın geleceğini de tehdit ediyor. Tek bir ülkenin sınırlarında bulunmayan, tüm dünyaya ait olan Antarktika Okyanusu’na hepimizin geleceği için sahip çıkmalıyız."

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