Trol çetesi kör etti



T24 - Trolle balık avına karşı mücadele eden Rumelikavağı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Aslan'ı gözünden vurdular. Kooperatif başkanları, "Trol çetesi var. Rant büyük. Sürekli tehdit alıyoruz" dediler.

Serkan Ocak'ın Radikal gazetesinde yer alan haberine göre; kaçak balık avcılığı trolle yıllardır mücadele eden Rumeli kavağı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Aslan, trolle avlanan balıkçı Ufuk Terzioğlu’nu uyardığı için vurularak bir gözünü kaybetti. İstanbul Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, kaçak balık avcılığı trolde rantın çok büyük olduğunu, bu yöntemle bir gecede 75 bin lira para kazanıldığını söyledi. Aslan’ı vuran Terzioğlu ise kayıplara karıştı. Rumelikavağı, İstanbul’da balıkçılık açısından önemli bir yer. Yıllardır balıkçılığın yapıldığı bu küçük bölgede önceki gün ilk kez silahlı bir olay yaşandı. Aslan, yaklaşık 30 yıldır Rumelikavağı Su Ürünleri Kooperatifi başkanlığı görevini yürütüyor. Uzun bir süredir de deniz dibini tarayarak yavru balıkların ve diğer tüm canlı ve yaşam alanlarını yok eden trolcülüğe karşı savaş veriyor.





'Aklını alırım' dedi



Aslan, cuma günü balıkçı barınağının orta yerine bir trol ağı bırakıldığını fark etti. Trol ağını bırakanın balıkçı Terzioğlu olduğunu öğrendi. Aslan, Radikal’e olayı şöyle anlattı: “Ufuk denizde trolle avlanırken kendi ağına takılan başka bir trol ağını barınağa getirmiş bırakmış, ağları alıp kenara koymasını söyleyince tartışma başladı. Ufuk ‘Senin aklını alacağım’ diyerek beni tehdit etti.



Ufuk, ertesi gün (cumartesi) saat 17.00 sularında Rumelikavağı’nda oturduğum kahvehaneye geldi. Kibarca beni dışarıya çağırdı. Konuşacak zannettim. Ancak birden silahını çekti. Kafama doğrulttu. Ateş etti. Çok planlıydı. Direkt öldürmeye teşebbüs etti. Kafamı son anda yana kaçırdım. Gözümdem vuruldum. Sonra düştüm. Bayılmışım. Başka bir şey hatırlamıyorum.”



Olayın planlı olduğunu anlatan Aslan, şunları söyledi: “Trolcülerle mücadele etmek için karar aldık. İstanbul’da Tarım İl Müdürlüğü’ne, sahil güvenliğe, Ankara’da Tarım Bakanlığı’na bu durumu bildirdik. Kendimiz de mücadele etmeye çalışıyoruz. Yapanları da uyarıyoruz. Ancak Rumelikavağı’na dışarıdan gelip avlananlar oluyor. Gözdağı vermek istediler. Üstlerine fazla gitmemizi istemiyorlar. Daha önce de birçok kez tartışmalar yaşandı, tehditler oldu ancak hiç böyle silahlı bir olay yaşanmamıştı. İlk defa silahla saldırdılar.”







'Rant büyük, çete türedi'



İstanbul’daki tüm su ürünleri kooperatifleri başkanları dün Aslan’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. İstanbul Su Ürünleri Kooperatifler Birlik Başkanı ve Yasak Avcılıkla Mücadele Komisyonu üyesi Erdoğan Kartal, trol avcılığında rantın çok büyük olduğuna dikkat çekerek, “Çete söz konusu. Bir gecede trolcüler 15-20 bin TL kazanabiliyor. İyi bir çinekop yakaladığında 75 bin TL kazanan var. Herkes endişeli. Rant büyüdükçe silahlar konuşur oldu. Eminönü Kooperatif Başkanı canını zor kurtardı” dedi. Kartal, Su Ürünleri Kanunu’nda idari para cezaları öngörüldüğünü ancak bu suçun bir kamu suçu sayılmadığını söyledi. Kartal, “Para cezası veriliyor. Ama para cezasını kimse takip etmiyor. Bir trolcü 11 kez yakalanmış, 300 bin TL ceza kesilmiş. Parayı ödediği de yok” dedi.





Seninki Kaç Santim?



Trolde ‘3 mil açıkta olma’ sınırı var. Dolayısıyla İstanbul Boğazı’nda yasak. 3 milden az mesafede yapılırsa deniz dibindeki yaşama zarar veriyor. Boğaz’da trolle ekonomik değeri yüksek tekir ve 20 santimetrenin altında ‘çinekop’ denilen yavru lüfer tutuluyor. Buna karşı iki kampanya yapıldı. Greenpeace Kasım 2010’da ‘Seninki Kaç Santim?’ kampanyası başlattı. Balıkların balık boyları ile ilgili avlanması gereken ideal sınırlar belirlendi. Lüfer için bu oran 25 santimetre. Fikir Sahibi Damaklar da lüfere özel kampanya düzenledi. Kampanyalar sonuç verdi ve lüfer avlanma alt sınırı 20 santimetreye çıkarıldı.





Aslan’a destek



İstanbul’daki tüm su ürünleri kooperatiflerinin başkanları dün hastanede Ahmet Aslan’ı ziyaret ettiler. Başkanlar, “Sürekli tehdit alıyoruz” dediler.







