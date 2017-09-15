Troçki’nin öldürüldüğü buz baltası ilk kez ABD’de sergilenecek

The Guardian gazetesi, 1917 Bolşevik Devrimi’nin önemli figürlerinden Lev Troçki’nin öldürüldüğü buz baltasının Washington Uluslararası Casusluk Müzesi’nin önümüzdeki yıl açılacak yeni binasında sergilenmeye başlanacağını yazdı.
1917 Devrimi'nde ve Sovyetler Birliği'nin kurulmasında rol oynayan figürlerden Troçki, Josef Stalin ile girdiği mücadeleyi kaybedince, karşı devrimcilik yapmakla suçlanarak sürgün edilmiş, 1929 — 1933 yılları arasında İstanbul Büyükada'da yaşamıştı.
Sputnik'te yer alan habereg göre, The Guardian gazetesi, 1917 Bolşevik Devrimi’nin önemli figürlerinden Lev Troçki’nin öldürüldüğü buz baltasının Washington Uluslararası Casusluk Müzesi’nin önümüzdeki yıl açılacak yeni binasında sergilenmeye başlanacağını yazdı.
1917 Devrimi'nde ve Sovyetler Birliği'nin kurulmasında rol oynayan figürlerden Troçki, Josef Stalin ile girdiği mücadeleyi kaybedince, karşı devrimcilik yapmakla suçlanarak sürgün edilmiş, 1929 — 1933 yılları arasında İstanbul Büyükada'da yaşamıştı.
The Guardian gazetesi, 1917 Bolşevik Devrimi’nin önemli figürlerinden Lev Troçki’nin öldürüldüğü buz baltasının Washington Uluslararası Casusluk Müzesi’nin önümüzdeki yıl açılacak yeni binasında sergilenmeye başlanacağını yazdı.
1917 Devrimi'nde ve Sovyetler Birliği'nin kurulmasında rol oynayan figürlerden Troçki, Josef Stalin ile girdiği mücadeleyi kaybedince, karşı devrimcilik yapmakla suçlanarak sürgün edilmiş, 1929 — 1933 yılları arasında İstanbul Büyükada'da yaşamıştı.