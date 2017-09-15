T24 LogoT24 Logo
Dünya

Troçki’nin öldürüldüğü buz baltası ilk kez ABD’de sergilenecek

Sovyetlerden sürgün edilen Lev Troçki 1929 ile 1933 yılları arasında İstanbul Büyükada'da yaşamıştı

15 Eylül 2017 06:42

The Guardian gazetesi, 1917 Bolşevik Devrimi’nin önemli figürlerinden Lev Troçki’nin öldürüldüğü buz baltasının Washington Uluslararası Casusluk Müzesi’nin önümüzdeki yıl açılacak yeni binasında sergilenmeye başlanacağını yazdı.

1917 Devrimi'nde ve Sovyetler Birliği'nin kurulmasında rol oynayan figürlerden Troçki, Josef Stalin ile girdiği mücadeleyi kaybedince, karşı devrimcilik yapmakla suçlanarak sürgün edilmiş, 1929 — 1933 yılları arasında İstanbul Büyükada'da yaşamıştı.

Sputnik'te yer alan habereg göre, The Guardian gazetesi, 1917 Bolşevik Devrimi’nin önemli figürlerinden Lev Troçki’nin öldürüldüğü buz baltasının Washington Uluslararası Casusluk Müzesi’nin önümüzdeki yıl açılacak yeni binasında sergilenmeye başlanacağını yazdı.

1917 Devrimi'nde ve Sovyetler Birliği'nin kurulmasında rol oynayan figürlerden Troçki, Josef Stalin ile girdiği mücadeleyi kaybedince, karşı devrimcilik yapmakla suçlanarak sürgün edilmiş, 1929 — 1933 yılları arasında İstanbul Büyükada'da yaşamıştı.

The Guardian gazetesi, 1917 Bolşevik Devrimi’nin önemli figürlerinden Lev Troçki’nin öldürüldüğü buz baltasının Washington Uluslararası Casusluk Müzesi’nin önümüzdeki yıl açılacak yeni binasında sergilenmeye başlanacağını yazdı.

1917 Devrimi'nde ve Sovyetler Birliği'nin kurulmasında rol oynayan figürlerden Troçki, Josef Stalin ile girdiği mücadeleyi kaybedince, karşı devrimcilik yapmakla suçlanarak sürgün edilmiş, 1929 — 1933 yılları arasında İstanbul Büyükada'da yaşamıştı.

ETİKETLER

abdlev troçkistalinbuz baltasıöldürdüsuikast

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24