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Spor

Trippier'e 'bahis' cezası; 10 hafta futboldan men edildi

23 Aralık 2020 17:36

İspanya'nın Atletico Madrid takımında oynayan İngiliz futbolcu Kieran Trippier, bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle futboldan 10 hafta men edildi.

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