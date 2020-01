Tripleks ev alıp, bir katını kuşlarına ayırdı

Mehmet ERÇAKIR/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA\'da evli ve 2 çocuk babası sağlık memuru İsmail İleri\'nin (38), çocuk yaşta başladığı hobisi sayesinde bugün 220 kanarya ve 30 muhabbet kuşu oldu. Evini dahi kuşlarını rahat besleyebileceği şekilde alan İsmail İleri, \"Sırf kanarya sevgim için tripleks daire aldım. Evin en üst kısmını kuşlarıma ayırdım\" dedi.

Isparta Kanarya ve Eğri Gagalı Kafes Kuşlarını Sevenler Derneği Başkanı, İl Sağlık Müdürlüğü\'nde sağlık memuru olarak görev yapan İsmail İleri, çocuk yaştan bu yana hobi olarak kuş besliyor. Gençlik döneminde güvercin besleyen, daha sonra besleyecek yeterli alan bulamayınca kanarya ve muhabbet kuşu beslemeye başlayan İsmail İleri\'nin, bugün kendisine hediye edilen, beslediklerinin yavruları ve satın aldıklarıyla beraber onlarca kanaryası ve muhabbet kuşu oldu. 2014 yılında kurulan Isparta Kanarya ve Eğri Gagalı Kafes Kuşlarını Sevenler Derneği\'nin de başkanı olan İsmail İleri, evini de kuşlarını rahatça besleyeceği büyüklükte aldı.

\'220 KANARYAM VAR, 30 DA MUHABBET KUŞU\'

İsmail İleri, kuş sevgisinin güvercinle başladığını anlatırken, zaman içerisinde güvercin besleyecek ortamların azalmasıyla kafeste kanarya beslemeye yöneldiğini aktardı. Liseyi bitirdiği 2001 yılından itibaren kanarya beslemeye başladığını söyleyen İsmail İleri, \"Güvercin beslediğimi bilen bir arkadaş kendi evlerine aldıkları kanaryayı bana hediye etti. 1- 2 derken sayı arttı. Kanaryanın yanında bir de \'muhabbet kuşu olsun\' dedik. Yanına eş aldık, 2 oldu, yavruladı, 5 oldu. Öyle öyle gitti. Şu an 220 kanaryam var, 30 da muhabbet kuşu\" dedi.

EV ALIRKEN KANARYALARINI DÜŞÜNDÜ

İnsanların normalde ev alırken mahalle, konfor ve büyüklük gibi şartları göz önüne aldığını kaydeden İsmail İleri, \"Ben daha fazla kredi çekmeyi göze alarak kuşlarımı besleyebileceğim bir ortam aradım. Sırf kanarya sevgim için tripleks daire aldım. Evin en üst kısmını kuşlarıma ayırdım. Eşim sağ olsun, bu hobimi destekliyor. Öyle olmasa yapamazdım. İnsanlar ev, araba almak için kredi çeker. Ben kirada otururken kuş almak için kredi çektim. 2010\'da 5 bin TL kredi çekip 10 kanarya aldım. Kuşları almak için otobüsle Ankara\'ya gittim\" diye konuştu. Kanaryanın huzur verdiğini belirten İleri, işten gelip akşam kuşlarıyla ilgilendiğinde yorgunluk ve stresini attığını anlattı.

\'ŞU AN 73 ÜYEMİZ VAR\'

İsmail İleri, 2014 yılında Isparta Kanarya ve Eğri Gagalı Kafes Kuşlarını Sevenler Derneği\'ni kurduklarını anlatırken şöyle devam etti:

\"Aralık 2016\'dan bu yana derneğin başkanıyım. Şu an 73 üyemiz var. Güvercinli arkadaşlardan bize gelen, bizden de onlara giden arkadaşlarımız var. Türkiye\'de 2006 yılında kuruluşunu tamamlamış federasyonumuz var. 83 üye dernekle faaliyet gösteriyor. Federasyonun belirlediği takvime göre yılda 10 yarışma düzenleniyor. Büyükşehirlerde ve dernek faaliyetlerinin yoğun olduğu şehirlerde yarışmalar yapılıyor. Bu yarışmalara İtalya, İsviçre ve Fransa\'dan hakemler ve yarışmacılar geliyor. Dernek üyesi olmayan kişi bu tür yarışmalara katılamaz. Öncelikli şart dernek üyesi olmasıdır.\"

ANTALYA\'DA YARIŞMAYA KATILDILAR

Dernek olarak mezat günleri düzenlediklerini ve açık artırma usulü satış yapıldığını kaydeden İleri, \"Haftada bir kez mezat yapıyoruz. Üyelerimiz veya üye olmayan insanlar geliyor, bir ortam oluşuyor. Üretici üretmiş olduğu kuşu isteyene satıyor. Kanaryalar için taban fiyat 40 TL, muhabbet kuşları için 25 TL. Öten kanarya, yavru muhabbet kuşu satışları olur. Bu yıl ilk kez 26- 29 Ekim\'de Antalya\'da yapılan yarışmaya dernek olarak Isparta\'dan 11 kuşla katıldık. Katılanlar arasında derece alanlar oldu\" dedi.



