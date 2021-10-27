Tripadvisor, platformundaki yaklaşık 1 milyon değerlendirmenin sahte olduğunu tespit etti

T24 Dış Haberler

ABD'li seyahat uygulaması Tripadvisor, platformunda yapılan yaklaşık 1 milyon yorumun sahte olduğunu tespit etti. Bu yapılan tüm yorumların yüzde 3.6'sına tekabül ediyor.

Yayınladığı 2. saydamlık raporunda Tripadvisor, yayın öncesi moderasyon' algoritması sayesinde sahte değerlendirmelerin yüzde 67.1'inin sitede görünmeden önce yakalandığını ifade etti.

Tripadvisor, ödeme karşılığında olumlu değerlendirmeler satın alan oteller hakkında da detaylar paylaştı. Oteller, bu sayede sahte yorumlarla sitedeki sıralamalarda yükselmeye çalışıyor.

Raporda, 131 farklı ülkeden işletmelerin "para karşılığı olumlu değerlendirme" satın aldıklarını tespit ettiklerini aktardı.