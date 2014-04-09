Trip Advisor, İstanbul'u dünyanın en iyi seyahat bölgesi seçti

21 farklı dilde yayın yapan ve yaklaşık 20 milyon üyesi bulunan turizm sitesi Trip Advisor, milyonlarca üyesinin değerlendirmelerine göre 2014 yılında dünyanın en iyi turizm bölgesinin İstanbul olduğunu açıkladı.

İnternet sitesindeki açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Avrupa ve Asya, nefes kesici tarihi mimarinin modern restoranlar ve gece hayatıyla bir arada İstanbul'da buluşuyor. Kentteki camiler, pazarlar ve hamamlar bütün seyahat planınızı sizi mutlu edecek şekilde doldurabilir. Kentin pek çok yerinden görülebilen büyüleyici Sultanahmet Camii ile başlayın. Galata Köprüsü'nü gezin ve Miniatürk Parkı'ndaki küçük yapıları görmek için mola verin. Kapalıçarşı'da göz atılacak binlerce dükkân var. Mısır Çarşısı ise baharatların ve meyvelerin güzel kokuların hazinesi."

Trip Advisor sözcüsü James Kay, "Bu sıralamalar, seyahat edenlerin önem verdiği milyonlarca yorum ve oylamalar temel alınarak hazırlandı" dedi.

Ürgüp ve Dalyan da Avrupa listesinde

Avrupa sıralamasında da İstanbul ilk sıraya yerleşirken Ürgüp 20, Dalyan ise 23. sırada yer buldu.

Trip Advisor.com, dünyanın her yerinden ziyaretçilerin seyahat tercihlerini belirlemelerinde önemli rol oynuyor.

Bu arada sitede yer alan açıklamaya göre, Kız Kulesi dünyada en fazla fotoğrafı çekilen beşinci turistik merkez oldu.

Sitenin dünya sıralaması şu şekilde:

1– İstanbul

2- Roma

3- Londra

4- Pekin

5- Prag

6- Marakeş

7- Paris

8- Hanoi, Vietnam

9- Siem Reap, Kamboçya

10- Şangay