Trinidad'da bir hastane ameliyathanede yılan olduğu iddialarını yalanladı: Sadece maymun vardı

Trinidad ve Tobago'daki bir hastane, ameliyathane bir maymun ve bir yılan bulunduğuna ilişkin iddialara yanıt verdi. Hastane yönetimi ameliyathanede yılan bulunduğuna sert bir dille çıkarken maymunun varlığını itiraf etti.

Independent'da yer alan habere göre, Koronavirüs nedeniyle üç aylık aradan sonra aciliyeti olmayan ameliyatlara devam etmeye hazırlanan sağlık personeli cuma günü erken saatlerde Port-of-Spain Hastanesi'nin ameliyathanesinde hayvanları tespit etti.

Hayvanların yakalanması için görevlilerin işe koyulmasıyla bekleyen bir ameliyat saatlerce gecikti. Bölgenin sağlık yetkilisi yaptığı açıklamada, sosyal medyada dolaşan ve biri "Post-of-Spain Hastanesi'nde dün maymun ve kocaman bir yılan bulundu" başlığını taşıyan iki gönderiden haberdar edildiğini söyledi.

Diğer gönderiyse rafta dolaşan bir maymunun video görüntülerini içeriyordu.

The Guardian gazetesi ise hastanenin ameliyathanede maymun ve yılan bulunduğu haberlerine yanıtını paylaştı. Hastane, maymunun varlığını kabul ederken yılanı reddederek "Kurum, hastane yerleşkesinde ayrıca bir yılanın da bulunduğunu kesinlikle reddediyor ve bunu söyleyen tüm bilgilerin yanlış, yanıltıcı ve kötü niyetli olduğunu söylüyor. Yeniden yaşanmasını önleyecek uygun tedbirleri almak için olay gözden geçiriliyor." ifadelerini kullandı.