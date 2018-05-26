Trimbox'ın dijital mağaza uygulaması tanıtıldı

İSTANBUL, (DHA)- YURTTAŞ Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Trimbox Pazarlama\'nın yeni satış yöntemi olan dijital mağaza uygulaması, bayii ve alt bayilerine tanıtıldı.

Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, “Son 10 yılda elektrik yangınları yüzde 78 artış gösterdi. Teknoloji geliştikçe elektrik hayatımızın içine daha çok girmeye başladı. Elektrikteki aşırı gerilim ise can kayıplarının da yaşandığı yangınlara sebep oluyor. Şu an aşırı gerilim sönümleyici denince dünyada tek bir ürün var o da Trimbox” dedi.

Dijital mağaza uygulaması ile elektrik kaynaklı yangınlar ve hasarları önleyen Trimbox’a çok daha kolay ulaşılabileceğini ifade eden Yurttaş, “Dijital mağaza uygulamasında çeşitli paketler bulunuyor ve bunlara göre farklı derinliklerde kazançlar elde edilebiliyor. Hedefimiz, Türkiye’nin ilk TSE belgeli icadı olup, yüzde 95 yerlilik oranı ile orta yüksek teknoloji sınıfında dünyanın yüzde 70’inde tescili bulunan, şebeke kaynaklı aşırı yüksek voltajın cihaz ve sistemlerde oluşturacağı hasar ve kayıpları önleyen Trimbox’ı dünya pazarlarında satmak ve kullanılır hale getirmektir” diye konuştu.

Toplantıya katılan bayiler ve alt bayiler de Trimbox’ı, elektriğin olduğu ve kullanıldığı her yere ulaştıracaklarını ifade etti.

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