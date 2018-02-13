Trimbox İstanbul basın tanıtımını gerçekleştirdi

İSTANBUL, (DHA)-KURULUŞUNUN 10. yılında, Yurttaş Holding Trimbox markasını, İstanbul şubesini ve medya sektörüne girişini CVK Park Bosphorus’da gerçekleştirdiği basın toplantısıyla tanıttı.

Holding başarısını sinema ve dizi dünyasına taşıyor. 20 reklam filmi, uzun metraj film ve dizi projeleriyle sektörün iddialı şirketlerinden olmayı hedefliyor. Yoğun katılımla 12 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilen basın toplantısına Parla Şenol, Fatoş Seğmen, Ünal Zorer, Atılay Uluışık, Sevda Dalgıç, Ahmet Sarsılmaz ve Bora Gencer gibi ünlüler de katıldı.

YURTTAŞ HOLDİNG CEO\'SU EVREN YURTTAŞ VE EKİBİ SORULARI YANITLADI

45 metre kare de açtıkları ofisten dünya markası haline gelen “Yurttaş Holding” yeni reklam filmini ve İstanbul şubesinin tanıtımını gerçekleştirdi. Yeni reklam filmlerinin yıldızlarının da aralarında olduğu lansmanda keyifli anlar yaşadı. Evren Yurttaş’ın minik kızı sahneye çıkarak Fatoş Seğmen’den mikrofonu aldı. Sahneden inmek istemeyen minik Nadide Yaren, solonda kahkahalara yol açtı.

Türkiye’nin ilk TSE belgesi alan Trimbox 0001 numarasıyla da bir ilk oldu. Açıldığı günden itibaren hızla büyüyen marka, borsa değeri olarak da 40 kat değer kazandı. Ülkemizde yaşanan yangınların ardından devlet yönetmelikleri de değiştirerek yurtlar, okullar ve remi dairelerde yönetmelik getirerek Trimbox kullanımına zorunlu kıldı.

YURTTAŞ HOLDİNG DİZİ VE SİNEMA SEKTÖRÜNDE \"BİZDE VARIZ\" DEDİ

Evren Yurttaş “Şimdiye kadar üretiminin haricinde hedeflerinin 7 milyon 600 bin adet daha satış hedefleyen Yurttaş Holding, bir hisse bir milyon olacak. İş dünyasındaki hızlı yükselişimizin mutluluğu dışında artık sinema ve dizi sektöründe varız. Reklam fobia adında yeni bir şirket kurduk ve 23 Mart’ta ‘Selahattin Dınlamaz’ ismiyle yeni bir sinema filminin çekimlerine başlayacağız. Filmin adını da çok düşündük ve sonunda Selahattin Dınlamaz olmasına karar verdik. ” dedi. Evren Yurttaş’ı canlandıracak oyuncunun da binlerce aday arasından Selahattin Taşdöğen olarak belirlendiği duyuruldu.

TRIMBOX\'UN TARİHÇESİ

Yıldırım düşmesi, trafo patlaması, elektrik voltaj dalgalanmaları ve özellikle konutlar ile işyerleri içinde oluşan voltaj darbelerinin elektrik tesisatında ve cihazlarda yol açtığı hasarları engellemek üzere geliştirilmiş Trimbox’ın tanıtımında renkli dakikalar yaşandı.

Yurttaş Holding, yüzde 95 yerlilik oranı ile orta yüksek teknoloji sınıfında yer alan Trimbox’ın yanı sıra elektrik tesisatındaki topraklama kaynaklı sorunları engelleyen, topraklamanın zayıf olduğu veya olmadığı yerlerde metal gövdede voltaj artışını engelleyerek çarpılma riskini minimize eden GND Series’i de geliştirmiştir.

BDS-0001-1 referans numarasıyla Türkiye’nin ilk TSE Belgeli icadı olan yüksek voltaja karşı koruyucu cihaz Trimbox, geride kalan 10 yılda Dünya nüfusunun yüzde 70’ini kapsayan bir coğrafyada tescillenmiş durumda olup, son olarak Hindistan’da tescil işlemi tamamlanmış durumda

BURSA\'NIN MUCİDİ ÖDÜLÜNÜ ALDI

2014 yılında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ilk kez verilen Bursa’nın Mucidi ödülünü alan Trimbox, elektrik şebekelerinde sıkça yaşanmakta olan aşırı gerilimleri 10 nanosaniyelik bir süredeki tepki hızı ile engelleyerek, evlerde, iş yerlerinde, fabrikalarda kısacası elektriğin olduğu her yerde elektrik-elektronik cihazları korumakta ve buna bağlı yangın riskini engellemektedir. Aşırı gerilim sönümleyici olan Timbox, Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliğiyle de kullanımı zorunlu durumdadır.

Trimbox ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı kurumlardan kalite ve uygunluk belgeleri alan Yurttaş Holding, yine Trimbox için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Yerli Malı Belgesine de sahip Arçelik, Aselsan, Karsan, Tofaş, Tuv-Türk, Vodafone gibi Uluslararası markalar ve yüzlerce ulusal işletme sistemlerini Trimbox ile güvence altındadır.

KUZEY AFRİKA, KÖRFEZ ÜLKELERİ VE RUSYA\'YI HEDEFLİYOR

2007 yılında Yurttaş Mühendislik Ltd. Şti olarak mütevazi bir bütçe ile iş hayatına giren firma, 2012 yılından itibaren Yurttaş Holding A.Ş. bünyesinde 6 farklı şirketi ile Bursa merkezli olmak üzere çalışmalarını sürdürmekte olup sayıları 2 bine ulaşan bayi ağı ve son olarak Hollanda’daki Avrupa Ofisi ile dünyaya açılmıştır.

İstanbul ofisini de açan Yurttaş Holding bir sonraki aşamada Körfez Ülkeleri ve Kuzey Afrika, sonrasında ise Rusya ile Türk Cumhuriyetlerindeki yayılım için titizlikle hazırlıklarını sürdürüyor.

(FOTOĞRAF)