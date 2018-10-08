Trimbox Afrika'yı koruyacak

İSTANBUL, (DHA) - AFRİKA Senegal\'de, elektrik kontağı yangınlarını ve yüksek voltaj hasarlarına karşı evleri, işyerlerini ve üretim cihazlarını işbirliği çerçevesinde Trimbox koruyacak. Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, \"Afrika Kıtası’nda maalesef elektrik kalitesi çok düşük. Elektrik kaynaklı yangınlar zaman kaybı, iş kaybı, büyük oranda mal ve hatta can kayıplarına sebep olabiliyor\" dedi.

Senegal Ticari Ateşesi Cheikh Diallo ve Mali Büyük Elçi’si Birahim Soumare ile Trimbox Ceo’su Evren Yurttaş görüşmeler neticesinde işbirliğine gitti. İşbirliği çerçevesinde Afrika Kıtası’ndaki aşırı gerilim sorunları Trimbox ile çözülecek. Görüşmelerde tarafların olumlu olduğunu belirten Yurttaş, \"Afrika Kıtası’nda maalesef elektrik kalitesi çok düşük. Elektrik kesintilerinin yoğun olmasından dolayı bölgede aşırı gerilim çok yaşanıyor ve buna bağlı olarak cihaz hasarları ve elektrik kaynaklı yangınlar ortaya çıkıyor. Elektrik kaynaklı yangınlar zaman kaybına, iş kaybına, büyük oranda mal ve hatta can kayıplarına sebep olabiliyor. Sayın ateşe ve büyükelçimiz konu ile ilgili gerçekleştirdiğimiz görüşmelerimizde de bu konulara değindiler. Dünya’yı 5’e ayırarak oluşturduğumuz üretim ve ihracat stratejimizin, Türkiye dışındaki ilk üretim bölgesini de Afrika kıtasında gerçekleştirmek istiyoruz. Kendilerine Afrika’da güçlü yerleşik bir firma ile işbirliği yapabileceğimizi ilettik. Yetkililer de konu ile ilgili memnuniyetlerini dile getirdi\" diye konuştu.

\"EN BÜYÜK PROBLEM ELEKTRİK KESİNTİLERİ\"

Afrika ülkelerinin yüzde 35\'inde çözüme kavuşturulamamış enerji sorunu olduğunu belirten Yurttaş, \"Dünya’da elektrik kalitesinin en düşük olduğu bölge Afrika. Önceki yıllarda Afrika nüfusunun yalnız üçte biri başta elektrik enerjisi olmak üzere enerjiye ihtiyaç duyarken, şimdilerde kıtanın üçte ikisi düzenli elektrik enerjisine ihtiyaç duyuyor. Şehirlerde enerji talebinin artması sorunları da beraberinde getiriyor. En büyük problem ise elektrik kesintileri ve aşırı gerilim şeklinde ortaya çıkıyor. Güney Afrika Kamu İşletmeleri Bakanlığı, elektrik kesintilerinin ve elektrikte meydana gelen aşırı gerilimin ekonomiye zararının aylık 7 milyar doları bulduğunu bildirdi. Zararın sebebini ise kesintiler ve aşırı gerilim kaynaklı elektrik tesisatlarının yanması, elektrikle çalışan cihazların yanması, elektrik kaynaklı yangınlar ve sanayi üretiminde kullanılan makinelerin yanması oluşturuyor. Afrikalı yetkililer bu sorunları ortadan kaldırıp ortaya çıkan zararı engellemek uzun süredir çözüm arıyorlardı\" ifadelerini kullandı.

Trimbox\'ın Afrika kıtasında ki elektrik kaynaklı zararları engelleyeceğini söyleyen Yurttaş, \"Yapılan görüşmeden işbirliği kararı çıktı. Afrika Kıtası’nda da aşırı gerilim sorunları Trimbox’a emanet edilecek. Mali Büyükelçisi fabrikamızı ziyaret edecek. Daha sonra Afrika’daki üretim ortaklığı ile ilgili iş insanları ile görüşecek. Önümüzdeki günlerde aşırı gerilim sönümleyici cihazların, Afrika’da da Türkiye’de ki gibi kullanımı zorunlu olmasını bekliyoruz\" dedi.

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