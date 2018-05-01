Trimbox "Satış Ortaklığı Sistemi"ni tanıttı

Bursa, 1 Mayıs (DHA ) - Elektrik şebekeleri kaynaklı aşırı yüksek voltajın cihaz ve sistemlerde oluşturduğu hasar ve kayıpları önleyen Trimbox, online mağazaları ile dijital dünyaya kapılarını açtı. Türkiye\'nin ilk TSE belgeli icadı olan, yüzde 95 yerlilik oranı ile orta yüksek teknoloji sınıfında dünyanın yüzde 70’inde tescili bulunan Trimbox, \"Satış Ortaklığı Sistemi\"yle maddi faydayı daha geniş kitlelere yaymayı amaçlıyor.

Bu amaç doğrultusunda hayata geçirilen online mağazaları şeklinde uygulanacak Satış Ortaklığı Sistemi ile ilgili Yurttaş Holding’te bir tanıtım toplantısı düzenlendi.

Yatırımcıların katıldığı tanıtım toplantısında konuşan Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, \"online mağazaları\" ile uygulanacak \"Satış Ortaklığı Sistemi\"ni, dünyada uygulanan \"network marketing\" sistemini \"yerlilik modeliyle\" biraz farklılaştırarak uyguladıklarını söyledi ve ekledi:

\"Bu sistemle Trimbox’ın, dünyada uygulanan network marketing sisteminin bize uygun modeliyle Türkiye’de ve dünyada insanların kullanımına daha fazla sunulabilmesi için dijital ortamda geniş kitlelere ulaştıracağız. Bu sayede insanlar hem kazanç elde edecek hem de ürünümüz her yere ulaşabilecek. Elektrik şebekelerinde sıkça yaşanan aşırı gerilimi engelleyerek, iş yerlerinde, fabrikalarda ve evlerde elektronik kartların ve cihazların hasarlarını bertaraf eden ürünümüzün bu sistemle daha geniş kitlelere ulaşması da, yaşanacak olası hasarların ve yangın facialarının önüne geçilmesi adına önemli bir adım olacağını düşünüyoruz.\"

\"Dijital pazarlama çok hızlı büyüyor\"

\"Satış Ortaklığı Sistemi\"ni, \"Trimbox markasını doğru anlatabilecek 10 bin kişilik bir satış ağı\"na benzeten Yurttaş şunları söyledi:

\"Dijital pazarlama çok hızlı büyüyor. Bizler de geniş kitlelere ulaşmanın yolunun dijital ortamdan geçtiğini biliyoruz. Bireysel olarak dokunabileceğiniz insan sayısı sınırlıyken dijital dünyada çok daha hızlı ve geniş kitlelere ulaşabiliyorsunuz. Dünyanın kullandığı ülkemizde de bilinen bir modeli uyguluyoruz. Biz vizyoner bir holding olarak bu konuda bir hamle yapmak istedik ve başarılı olacağımıza inanıyoruz. Tüm yatırımcılarımızı bu kazançlı sisteme dahil olmaya davet ediyoruz.\"

\"Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz\"

\"Dünya\'daki tüm gelişmeleri yakından takip eden şirketimiz Satış Ortaklığı Sistemi\'ni, önemli markaların yıllardır başarıyla sürdürdüğü modellerinden yola çıkarak oluşturmuş ve tüm katılımcıların maksimum fayda sağlayacağı biçimde geliştirdi\" diyen Yurttaş, Satış Ortaklığı Sistemi ile ilgili verdiği detaylı bilgilerle konuşmasını şöyle tamamladı:

\"Bu sisteme dahil olacak yatırımcı, hedefine ve bütçesine uygun altı ayrı paketten birini satın alıp sisteme giriş yapıyor. İkinci aydan itibaren satın alınan pakete tanımlı kar payı alınmaya başlanıyor. Yatırımcı gelirini arttırmak istiyorsa, içinde tüm Trimbox ürünlerinin olduğu özel online mağazasını internette ya da sahada çevresine tanıtıyor. Böylece hem kendi mağazanızdan hem de online mağaza satışıyla sisteme kazandırdığı yeni mağazaların ürün satışlarından pay elde edebiliyor.\" (Fotoğraflı)