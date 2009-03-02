Trilyonlardan alamayacak!

Üç ay önce ölen işadamı Faruk Yalçın’ın eşi Ülkü Yalçın’a mirastan hak iddia etmeyeceğine dair evlilik sözleşmesi imzalattığı öne sürüldü. Sözleşmenin gerçek çıkması halinde Ülkü Yalçın milyar dolarlık servetten 1 kuruş alamayacak



Türkiye’nin en zenginleri listesinde üst sıralarda yer alan ve üç ay önce yaşamını yitiren işadamı Faruk Yalçın’ın ölümü ilk eşten olan 4 çocukla, ikinci eşi Ülkü Yalçın’ı karşı karşıya getirdi. Faruk Yalçın’ın ilk eşi Ülküm Yalçın’dan olan İsmail, Ayşe, Osman ve Hatice, ikinci eş Ülkü Yalçın’a “miras dışı bırakma” davası açtılar. Mahkemeye de Faruk Yalçın’ın, eşine mirastan hak talep etmeyeceğine dair imzalattığını iddia ettikleri evlilik sözleşmesini sundular. Ülkü Yalçın’ın avukatı Aslı Gökahmetoğlu sözleşmenin bilirkişi tarafından inceleneceğini belirterek, miras kavgasındaki son gelişmeleri anlattı:



“Çok acıklı bir durum”



“Faruk Yalçın’ın ilk evliliğinden olan 4 çocuğu bir takım belgelere dayanarak Ülkü Hanım’ın mirasçı olmadığını iddia ediyorlar. Mirastan 1 kuruş bile alamayacağını öne sürüyorlar. Ortada bir sürü belgeler var. Fakat o belgelerin hangi koşullarda gerçekten Ülkü Hanım tarafından imzalanıp imzalanmadığı yargıda belli olacak. Onlar Ülkü Hanım’ın evlenmeden önce evlilik sözleşmesi imzaladığını iddia eden bir sözleşme olduğunu dosyaya ibraz ettiler.



Bilirkişiler bu sözleşmeleri inceleyecek. Burada en acıklı olan şey, bu büyük servetten bir kuruş bile vermek istememeleri. Ülkü Hanım’a evlenirken aile karşı çıkmış. Faruk Bey’in kardeşleri tarafından o eski günler ölümün ardından gündeme gelmiş. Klasik gelin görümce hikayesi. Çocukların Ülkü Hanım’a tek kuruş vermek istememelerinin sebebi, üvey anne sendromu. Oysa Ülkü Hanım’ım çocuklar üzerinde büyük emeği var.



Ülkü Hanım ile Faruk Bey’in evlilikleri 25 yıllık. Öncesinde 13 yıllık beraberlikleri var. Ülkü Hanım 62 yaşında. Tanıştıklarında Ülkü Hanım 24, Faruk Bey 46 yaşındaymış. Aralarında 22 yaş var. Hazin bir öykü. 38 yıla karşılık kocasıyla birlikte yaşadığı Kanlıca’daki yalıda da oturamıyor. Oradan huzursuzluk çıkmasın diye ayrılmak zorunda kaldı. Kızına (Süreyya) ait Suadiye’de bir apartman dairesinde oturuyor. 16 yıldır oturduğu yalıdan ayrılmak zorunda kaldı. Şu an mirasta tek parça olup en değerli görünen Boğaz’daki yalı. Tahmini 150 milyon dolar eder.”



Süreyya da imzalatmıştı



Faruk Yalçın kızı Süreyya Yalçın da ikinci evliliğini yaptığı Önder Bekensir’e evlilik sözleşmesi imzalatmıştı. Bekensir bu evliliğinin bitiminin ardından Yalçın ailesinden hiçbir şey talep edememişti.



250 milyon dolar istiyor



Avukat Aslı Gökahmetoğlu, Faruk Yalçın’ın malvarlığıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: Ülkü Hanım eşinin bıraktığı mirasın yüzde 25’ini hakediyor. Şu ana kadar Faruk Bey’in 1 milyar doları biraz aşan mal varlığını tespit ettik. İncelemelerimiz sürüyor. Bu rakam 1.5 milyar doları bulabilir. Ülkü Hanım’ın oradan hakedeceği para minimum 250 milyon dolar, belki de bunun üstü. Karşı taraftan ise ’Biz size bir kuruş vermeyeceğiz hiçbir şey hak etmiyorsunuz’ tavrı var. Evden ayrılmak zorunda bırakıldı.



Ülkü Hanım o dört çocuğun annesi olmadığı için onlarla anne çocuk ilişkisi içinde oldu. Onlarla yıllar içinde kurulmuş çok güzel ilişkileri var, bir aile ortamı olmuş. Babaları ölene kadar da bir sorun yok. Ta ki baba ölünce miras paylaşılma noktasında bu sorun ortaya çıktı. Mirasın geri kalan yüzde 75’i ise bütün çocuklar arasında bölünür. 5 çocuk olduğu için yüzde 15’i çocuklar arasında paylaştırılır. (Bu hesaplamaya göre Süreyya Yalçın’ın mirastan payına yaklaşım 150 milyon dolar düşüyor.) Süreyya’nın kardeşleriyle arası çok iyi. Zaten şu anda en zor durumda olan Süreyya. Çünkü annesi ve kardeşleri arasında kaldı.

