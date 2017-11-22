T24 LogoT24 Logo
Spor

Trifunovic'in oğlu Karşıyaka'da

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) Pınar Karşıyaka'da Sırp Antrenör Nenad Trifurovic'in 17 yaşındaki oğlu Uros da kulübün Basketbol Gençler Ligi'ndeki (BGL) takımında forma giymeye başladı

22 Kasım 2017 15:17

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Pınar Karşıyaka\'da Sırp Antrenör Nenad Trifurovic\'in 17 yaşındaki oğlu Uros da kulübün Basketbol Gençler Ligi\'ndeki (BGL) takımında forma giymeye başladı.
Basketbolda altyapı eğitimini ülkesinde Belgrad\'da alan Uros Trifunovic, yeşil-kırmızılıların Gençler Ligi\'nde Türk Telekom\'u geçtiğimiz pazar günü İzmir\'de 83-55 yendiği maçta 6 sayı, 1 ribaund, 3 asistle oynadı. Basketbol Federasyonu\'nun yönergesine göre ailesi Türkiye\'de çalışan genç yabancı oyuncular, BGL kadrolarında yer alabiliyor.
Aleksandar Trifunovic, antrenörlüğe başlamadan önce oyunculuk döneminde Kızılyıldız, Zadar gibi takımlarda forma giymişti. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde 7 haftada 6 yenilgiyle düşme hattına demir atan Kaf-Kaf, gençlerde ise ligde 8 maçta 7 galibiyet, 1 mağlubiyetle B Grubu\'nda 3. sırada yer alıyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergin KARATAŞDHA Pınar Karşıyaka Sırp Antrenör Nenad TrifurovicUrosBasketbol Gençler Ligi BGLBasketboldaBelgradUros TrifunovicGençler Ligi Türk TelekomBasketbol FederasyonuTürkiyeBGLAleksandar TrifunovicKızılyıldız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24