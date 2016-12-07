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Deutsche Welle

Trierischer Volksfreund: Merkel sonun başlangıcında

Hristiyan Demokrat Birlik partisinin kongresinde Angela Merkel’in yeniden genel başkanlığa seçilmesi, Alman basınındaki yorumlarda öne çıkan konuların başında geliyor.

07 Aralık 2016 01:45

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin kongresinde oyların 89,5’ini alarak yeniden genel başkanlığa seçilmesi Münih’te yayımlanan Süddeutsche Zeitung’da şu sözlerle değerlendiriliyor:

"Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin Essen’de yapılan kongresinde Angela Merkel şahane bir sonuç alamadı ama yine de alkışlandı ve seçim yarışı için iktidarı meşrulaştırıldı. Bu herkes razı olduğu için değil parti sadece bu başbakan ile seçim kampanyasının başarılı olacağını düşündüğü için böyle oldu. Hristiyan Demokrat Birlik, duygularıyla düşünüp aklıyla hareket ediyor. Sosyal Demokrat Parti de ise durum tam tersi: Akıllarıyla düşünüp duygularıyla hareket ediyorlar.”

Düsseldorf’ta yayımlanan Handelsblatt gazetesindeki yorumda Başbakan Merkel’in parti kongresinde yaptığı konuşmaya ilişkin şu satırlar yer alıyor:

"Merkel orta sınıfı kendi arkasında toplamak istiyor. Ancak tam da onun izlediği politika, mülteci siyaseti konusunda ülkeyi bölüyor. Aslında burada söz konusu olan sadece mültecilere yönelik siyaset değil. Toplumun orta sınıfı, Essen’daki parti kongresi sonrasında Merkel’in kendilerine nasıl yardım edeceğini sormuş olmalı. Merkel yaptığı konuşmada, birçok insanda kaygı yaratan dijitalleşme ve küreselleşmenin etkilerini anlattı. Ancak bunun Merkel açısından sonuçlarının ne olacağı bilinmiyor. Alman toplumunun büyük çoğunluğu, Merkel’in 2021 yılına kadar ülkede ne öngördüğünü bilmek isterdi. Merkel'den kimse ne Almanya ne de Avrupa için büyük vizyonlar beklemiyor. Ama yine de bir vizyon ortaya konabilirdi. Hristiyan Demokrat Birlik lideri Merkel’in 2003 yılında Leipzig’deki parti kongresinde yenilikçi olarak görülmesi çoktan geçmişte kaldı. Essen’daki kongrede ise hava her şey böyle devam edecek şeklindeydi.”

Merkel'in yeniden genel başkan seçilmesi, Trierischer Volksfreund gazetesinde şu sözlerle ele alınıyor:

"16 yıl önce Essen’da yapılan Hristiyan Demokrat Birlik partisinin kongresinde genel başkanlığa seçilen Merkel, yine aynı kentte sonun başlangıcına geldi. Artık şimdi Merkel’in başbakanlığının son dönemi yaklaşıyor. Ancak Hristiyan Demokrat Birlik, sağa kayan seçmenler için bir yanıt bulamadı. Mülteci meselesinde net bir tutum sergilemek ve sağcılarla ya tartışmak ya da kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik’in yaptığı gibi onların söylemlerini benimsemek yerine, ikisini de yapmaya çalışıyor. Özellikle çarşaf yasağı veya mültecilerin sınır dışı edilmesi gibi konularda sağcı bir dil kullanıyor. Merkel de aynı tutumu izliyor. Ama ülkeye kabul edilecek azami mülteci sayısının belirlenmesini reddediyor, yani temelde bir değişiklik olmuyor.”

Wetzlarer Neue Zeitung'da Merkel'in yeniden genel başkanlığa seçilmesine ilişkin şu sözler dikkati çekiyor:

"Angela Merkel’in “bunu başarabiliriz” siyaseti Essen’da yerini “bana yardım etmelisiniz”e bıraktı. Eski lider Helmut Kohl’un bağış skandalından partinin adını temizlemesi için 2000 yılında yine Essen’da genel başkanlığa seçilen 62 yaşındaki Merkel, artık Hristiyan Demokratların umudu değil. Ancak partisi için hâlâ en güvenilir isim. İki veya dört yıl sonra Hristiyan Demokrat Birlik içinde Merkel’in halefi kim olacak, henüz belli değil. Merkel’in yeniden genel başkanlığa seçilmesine ve partisinin başbakan adayı olması rağmen, Merkel sonrası dönemin işaretleri başladı bile.”

© Deutsche Welle Türkçe

Derleyen: Jülide Danışman

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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