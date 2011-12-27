-Tribünlere karşı böyle söyleniyor ANKARA (A.A) - 27.12.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, milletvekili emekli maaşlarında yapılan düzenlemenin kimsenin kendi başına yaptığı bir iş olmadığını belirterek, "Mecliste belki 550 milletvekilimiz yoktu, ama ilgililerin hepsinin yetkisi, bilgisi ve belirli ölçüde de desteği ve katkısıyla bu yasa çıkarıldı. Şimdi tribünlere karşı böyle söyleniyor'' dedi. Çiçek, TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleriyle HAK-İŞ'e yaptığı ziyarette, milletvekili emekli maaşlarında yapılan düzenlemeye ilişkin soruları yanıtladı. Bu konuyla ilgili düzenlemenin ilk defa yapılmadığını belirten Çiçek, daha önce Turgut Özal döneminde de yapıldığını söyledi. Düzenlemenin ihtiyaçtan kaynaklandığının altını çizen Çiçek, farklı farklı zamanlarda düzenlemeler yapıldığı için maaşlarda eşitlik, adalet anlamında sıkıntılar olduğunu dile getirdi. Farklı dönemlerde aynı görevi yapmasına karşın farklı emekli maaşları alındığını kaydeden Çiçek, ''Olayın özünü anlamak niyetiyle bakarsanız, değerlendirme farklı yapılır. Öbür türlü bir sorun çıkarmak istiyorsanız farklı olabilir'' dedi. Çiçek, şöyle konuştu: ''O zamanlar da bu işler konuşuldu, görüşüldü, tribüne oynayanlar oldu. Açık ifade edeyim: Bu iş gündemden düştükten sonra hepsi düzenlemeye 'evet' diyenlerden önce gittiler maaşlarını aldılar. Eğer birincisi yanlışsa bu ondan çok daha fazla yanlıştır. Ben yanlış olduğu kanaatinde değilim, bir ihtiyaçtan kaynaklandı ve böyle bir düzenleme yapılması gerekiyordu. Bu görevin hangi zorluklarla yapıldığını kamuoyu biliyor, bilmesi gerekiyor.'' Düzenlemenin bir mutabakatla çıktığını ifade eden Çiçek, şunları kaydetti: ''Kimsenin kendi başına yaptığı bir iş değildir. Mecliste belki 550 milletvekilimiz yoktu, ama ilgililerin hepsinin yetkisi, bilgisi ve belirli ölçüde de desteği ve katkısıyla bu yasa çıkarıldı. Şimdi tribünlere karşı böyle söyleniyor. Halk dalkavukluğu yapılıyor, ama 3-5 gün sonra kimsenin şüphesi olmasın... Çünkü geçmiştekiler bugün söylediklerimin misalidir. O zaman da Özal aleyhine yeri göğü inlettiler. Şu dediler, bu dediler, asgari ücret mukayesesi, başka türlü bir kısım tezatlar gündeme getirilerek nutuklar söylendi. Bugün bu tartışmayı yapanlardan hiçbiri 'ben bu maaşı almıyorum' demedi, alıyorlar hepsi. O konuda daha tutarlı olmak gerekiyor diye düşünüyorum.'' Düzenlemenin gece yarısı çıkarılmadığını bildiren Çiçek, Meclis çalışmalarının saat 14.00-19.00 arasında televizyonda yayınlandığını, televizyon yayınlarının kapanmış olmasının özel bir ''kaçırma'' düzenleme olarak izah edilmesinin gerçeklerle örtüşmediğini, doğru olmadığını belirtti. Çiçek, yasanın onaylanmak üzere dün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e gönderildiğini de bildirdi. Bir gazetecinin ''Düzenlemenin mutabakatla yapıldığını söylediniz, ama CHP içinde konunun bir çatlak yarattığı da aşikar.. Düzenlemeyi Anayasa Mahkemesine götüreceklerini söylediler'' demesi üzerine Çiçek, ''Ben muhalefet partimizin, bir başka partimizin, iktidar partimizin işine karışmam. Bu kendi takdirleridir, ama söylediğim de açıktır'' diye konuştu.