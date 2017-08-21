Tribündeki gelin- damada vali ve başkandan Yozgatspor atkısı

YOZGAT, (DHA)- SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi\'nde (BAL) şampiyonluk mücadelesi verecek olan Yozgatspor\'lu futbolculara lig öncesi moral vermek isteyen binlerce Yozgatlı, kadın-erkek demeden tribünleri doldurdu. Gelinlik ve damatlığı ile stadyuma giren Fatma- Hasan Esim çifti de Yozgatspor\'a olan desteklerini esirgemedi.

Düğün günlerinde Fatma- Hasan Esim çifti, Yozgatspor\'un da düğünü olan sezon açılışı ve hazırlık maçında binlerce Yozgatlı gibi geldikleri stadyumda yerlerini alıp, takımlarına destek vermeyi ihmal etmedi. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ile Belediye Başkanı Kazım Arslan da genç çiftii tribünde kutlayıp kendilerine Yozgatspor atkısı hediye etti. Atkıları, gelinlik ve damatlıklarının üzerine takan Yozgatspor sevdalısı çiftleri, tribünleri dolduran binlerce Yozgatspor taraftarı \'mutlu olun\' tezahüratlarıyla kutladı.



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