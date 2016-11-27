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Spor

Tribünde kavga eden taraftarlara polis müdahalesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesor ile Şanlıurfaspor taraftarları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

27 Kasım 2016 00:09

Gaziantep Büyükşehir Belediyesor ile Şanlıurfaspor arasında oynanan 1'inci Lig karşılaşmasında konuk takımın taraftarları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Ligin 12'nci haftasında Kamil Ocak Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 23’üncü dakikasında misafir tribününde bulunan Şanlıurfaspor taraftarları arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Tribünde tekme- tokat kavga eden taraftarları çevik kuvvet polisleri, cop kullanarak ayırdı. Kavgada Şanlıurfalı 3 taraftar yaralandı. Yaralı taraftarlar, saha içerisinde hazır bekletilen ambulansta, müdahale edildi. 

Polis, olay sonrası kavga eden iki grubun arasında barikat oluşturdu.

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