Tribünde kavga eden taraftarlara polis müdahalesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesor ile Şanlıurfaspor arasında oynanan 1'inci Lig karşılaşmasında konuk takımın taraftarları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Ligin 12'nci haftasında Kamil Ocak Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 23’üncü dakikasında misafir tribününde bulunan Şanlıurfaspor taraftarları arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Tribünde tekme- tokat kavga eden taraftarları çevik kuvvet polisleri, cop kullanarak ayırdı. Kavgada Şanlıurfalı 3 taraftar yaralandı. Yaralı taraftarlar, saha içerisinde hazır bekletilen ambulansta, müdahale edildi.
Polis, olay sonrası kavga eden iki grubun arasında barikat oluşturdu.