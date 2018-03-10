Tribünde hem çocuklarını izlediler hem de Mehmetçik için örgü ördüler

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da U-15 futbol takımları arasında oynanan maçı tribünden izleyen çocukların anneleri, bir taraftan da Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan askerler için atkı, bere ve eldiven ördü.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor U-15 takımı ile Bitez Pedasa U-15 takımları arasında oynanan futbol maçında, sporcuların anneleri de örgü örerek Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin\'de terör örgütlerine karşı görev yapan askerlere destek verdi. Bodrum Şehir Stadı\'nda oynanan maça ellerinde yün ve şişler ile gelen anneler, hem çocuklarını destekledi hem de çeşitli renklerde atkı, bere ve eldiven ördü. Anneler, \"Yeşil- Beyaz ördük sevdamızı\" diye tezahürat yaptı, \"Şehitler ölmez vatan bölünmez\" sloganı attı. Örülen atkı ve berelerin, Hatay\'a götürülerek sınır kapısındaki askeri birliğe teslim edileceği öğrenildi.

Annelerden Berna Akdemir, \"Afrin\'deki askerlerimizin üşümemesi için böyle bir etkinlik yapıyoruz. Onların yaptıkları yanında bizim bu yaptığımız az bile\" dedi.

Hem çocuğunun maçını izleyen hem de örgü ören Arzu Kayhan da, \"Afrin\'deki askerlerimiz üşümesin diye dualarla onlara kendi ellerimiz ile atkı ve bere örüyoruz. Maç yapan çocuklarımız var. Hem çocuklarımızı izliyoruz hem de ellerimizle askerlerimize örgü örüyoruz. Dualarımız askerlerimizle, Allah\'a emanet olsunlar. İnşallah sağsalim ailelerine dönerler. Gurur duyuyoruz askerlerimizle. Bu çorbada bizim de biraz tuzumuz bulunduysa çok mutluyuz\" diye konuştu.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Altyapı Aile Birliği Temsilcisi İbrahim Tarım, \"Aile Birliği\'ndeki bütün annelerimiz, çocuklarının antrenmanlarında ve maçlarında Afrin\'deki askerlerimiz için atkı, bere ve eldiven örmeye başladı. Bodrumspor olarak satın alınan değil de annelerimizin ellerinden örülmüş olan ürünlerin daha değerli olacağını düşünüyoruz. Afrin\'deki askerlerimiz ile birlikte olduğumuzu göstermek için bu etkinliği düzenledik. Etkinliğimiz yankı uyandırdı. Çocuğu olmayan anneler bile örgü örmeye başladı. Buraya gelemeyip de evlerinde ören annelerimiz de var. Bodrum\'un sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını askerlerimiz ile birlikte yatıp birlikte kalktığımızı fark ettirmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Burada örülen örgüleri önümüzdeki hafta Hatay\'a götürüp sınır kapısındaki askeri birliğe teslim edeceğiz\" dedi.



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