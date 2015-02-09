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Spor

Tribün şiddetinin önüne geçmek için seyircilerin annesi güvenlikçi oldu

Brezilya Birinci Lig takımlarından Sport Recife kulübü, tribün olaylarının önüne geçebilmek için ilginç bir yönteme başvurdu

09 Şubat 2015 21:47

Brezilya Birinci Futbol Ligi (Serie A) kulüplerinden Sport Recife, statlarda yaşanan şiddet olaylarının önüne geçebilmek için taraftarların annelerini güvenlik görevlisi olarak işe aldı.

Sport Recife Kulübü'nden yapılan açıklamada, tribünlerde yaşanan şiddet olaylarını engellemek amacıyla yürütülen kampanya çerçevesinde güvenlik görevlisi olarak işe alınan 30 taraftar annesinin, hafta sonu Nautico ile Pernambuco

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Arena'da oynanan derbi maçında görev yaptığı bildirildi. Saha içerisinde ve tribünlerde konuşlandırılan görevlilerin giydiği turuncu yeleklerin arkasında, Portekizce "Güvenlik Anneleri" ifadesinin yer aldığı ifade edildi.
Ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle biten karşılaşmada görev yapan annelerin yer aldığı bir videonun, taraftarlarda farkındalık oluşturmak için stat içerisindeki ekranlarda gösterildiği de belirtildi.

Bir halkla ilişkiler firmasıyla iş birliği yapılarak geliştirilen kampanyanın, "kimse bir annenin önünde kavga etmek istemez" sloganını benimsediği, bu sayede futbolda şiddetin önlenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Recife kentinin derbi karşılaşmasında görev yapan annelerin, profesyonel güvenlik görevlileri ile aynı eğitime tabi tutulduğu da hatırlatıldı.

 

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