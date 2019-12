Tribeca Film Festivali başladı

ABD'nin New York kentinde bu yıl sekizincisi düzenlenen Tribeca Film Festivali, ünlü sinema sanatçılarının da katıldığı törenle başladı.



Açılış dolayısıyla düzenlenen toplantıya, festivalin kurucuları ünlü aktör Robert De Niro ve yapımcı Jane Rosenthal ile Hollywood'un tanınmış isimleri aktris Uma Thurman ve yönetmen Spike Lee de katıldı.



Adını Manhattan'ın 'Tribeca' semtinden alan ve 11 Eylül terör saldırılarının ardından semtin yeniden hareketli yaşamına dönmesini teşvik etme amacıyla başlatılan Tribeca Film Festivali'ne, bu yıl 36 farklı ülkeden 85 uzun metrajlı 46 da kısa metrajlı film katılıyor. 46 filmin dünya prömiyerinin yapılacağı festivalde Thurman'la birlikte Meg Ryan, Moragn Spurlock, James Franco gibi tanınmış isimler de jüri üyeliği yapacak.



Açılışta konuşan aktör Robert De Niro, festivalin her yıl daha da geliştiğini görmekten büyük mutluluk ve gurur duyduğunu ifade ederek, 'herkesi Tribeca'ya davet ediyoruz. Festival, ABD'nin önemli sinema organizasyonlarından biri haline geliyor. Film yapımcılarından izleyicilere herkes bu festivalde birşeyler buluyor' dedi.



Filmin De Niro ile birlikte diğer kurucularından yapımcı Rosenthal de, '11 Eylül saldırılarının hemen ardından düzenlediğimiz ilk festivale de, bu yıl ekonomik krizin ortasında yapılan sekizinci festivale de ilgi büyük. Bu, insanların iyi ya da kötü zaman ayırımı yapmadan sinemaya ilgisini ortaya koyuyor' diye konuştu.



Festival 3 Mayıs'a kadar sürecek



Tribeca film festivalinde Türk filmi ''Pandora'nın Kutusu'' da gösterilecek. Yönetmenliğini Yeşim Ustaoğlu'nun yaptığı, başrollerini Fransız aktris Tsilla Chelton ile birlikte Derya Alabora ve Onur Ünsal'ın paylaştığı 2008 yapımı film, 24, 26 ve 27 Nisan tarihlerinde izlenebilecek.



New York'ta Borough of Manhattan Community College'da 3 Mayıs'a kadar devam edecek festivalde, film gösterimlerinin yanı sıra paneller de yapılacak.



Bu arada, festival komitesinden yapılan açıklamada, Tribeca Film Festivali'nde 8 yılda 80 ülkeden 1100 film gösterildiği ve festivalin şimdiye kadar New York ekonomisine 530 milyon dolarlık katkı sağladığı açıklandı.