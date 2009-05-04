Triatlonda Snowsill zirvede



Uluslararası Triatlon Birliği Dünya Şampiyonası'nın ilk ayağına Güney Kore ev sahipliği yapıyor. Bayanlar mücadelesi, olimpiyat şampiyonu Emma Snowsill'in galibiyetiyle sonuçlandı.



- Uluslararası Triatlon Birliği Dünya Şampiyonası bu sezon, Güney Kore'nin Tong-Yeong kentinden start aldı. Şampiyonanın 8 durağından ilkinde bayan triatletler bir buçuk kilometre yüzdü, 40 kilometre pedal çevirdi ve 10 kilometre koştu.



Yüzme ayağı, Amerikalı sara McLarty'nin hakimiyetinde geçti. McLarty 19 dakika, 13 saniyelik derecesiyle bisiklet ayağına lider girdi..



Amerikalı triatlet, bu ayağın başında Avustralyalı rakibi Emma Moffatt ile erken bir kaçış gerçekleştirdi. Ancak ikili, geçen yılın Dünya Kupası şampiyonu Sam Warriner ile Daniela Ryf'ın öncülük ettiği takipçi grup tarafından yakalandı.



Moffatt, koşu ayağında da bir ara liderliği ele geçirdi. Ancak bu kez de yurttaşı ve antrenman partneri Emma Snowsill'in atağına karşı koyamadı.



Olimpiyat şampiyonu Snowsill, son kilometredeki performansıyla galibiyete ulaştı. Moffatt 10 saniye farkla ikinci sırada kalırken, Japon Juri Ide ise üçüncü oldu.



