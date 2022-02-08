Trezeguet ve Pizzi resmen Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Aston Villa'dan Trezeguet ve Benfica'dan Pizzi'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Aston Villa kulübünün futbolcusu Trezeguet’i sezon sonuna kadar kiraladı.

Mısır Milli Takımı’nda da görev yapan başarılı kanat oyuncusu, 2017-2019 yılları arasında iki sezon ülkemizde Kasımpaşa forması giymiş ve burada gösterdiği üst düzey performans ile Premier League’e transfer olmuştur.

Takımımızda 27 numarayı giyecek olan Trezeguet’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

Pizzi imzayı attı

"Kulübümüz, Benfica kulübünün futbolcusu Pizzi’yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Portekiz Milli Takımı’nda da görev yapan başarılı orta saha oyuncusu, efsanesi olduğu Benfica kulübünün taraftarları tarafından ‘Pizzidane’ lakabı ile anılmaktadır.

Takımımızda 20 numarayı giyecek olan Pizzi’ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."