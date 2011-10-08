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Yaşam

Trenlere idrar torbası konulacak

Hollanda Devlet Demiryolları sözcüsü Jeroen von Geusau, tuvalet bulunmayan yolcu trenlerinde

08 Ekim 2011 03:00

T24 - Hollanda Devlet Demiryolları sözcüsü Jeroen von Geusau, tuvalet bulunmayan yolcu trenlerinde naylon idrar torbaları bulundurulacağını duyurdu.



Von Geusau, yaptığı açıklamada idrar torbalarının tren hattında elektrik kesilmesi gibi âcil durumlar için düşünüldüğünü söyledi.

Jeroen von Geusau, "Trende üç dört saat beklemek zorunda kaldığınızda, bazı tren yolcularının tuvalete gitme ihtiyacı duyması gayet normal. Bir uçağın Londra üzerinde iki saat boyunca dönüp durması gibi bir durum bu." dedi.

Sözcü, Hollanda'daki yolcu trenlerinin yaklaşık yüzde 16'sında tuvalet bulunmadığını hatırlattı.


'Ciddi misiniz?'

Travel John firmasınca üretilecek olan naylon idrar torbaları, "geleneksel şekilde temizlik hizmetlerine erişme imkanı bulunmayan herkes"in kullanabileceği şekilde tasarlandı.
AFP Ajansı, torbanın bir ağzı olduğunu ve içinde jöleye dönüşen bir toz madde bulunduğunu bildirdi.

Hollanda televizyonunun bu yeni uygulamayla ilgili olarak görüş aldığı tren yolcuları hayretlerini gizleyemediler.

İsmini vermeyen bir kadın yolcu "Ciddi misiniz? Hayır, ben asla böyle birşeyi kullanamam. Belki bir erkeğin kullanması daha kolay olabilir ama bir kadın için imkansız!" dedi.

Hollanda Devlet Demiryolları sözcüsü Jeroen von Geusau, bu yöntimi herhangi bir olaydan hareketle geliştirmediklerini; ama ardarda iki dondurucu kış yaşayan Hollanda'da, "artık hazırlıklı olunması gerektiğini" söyledi. (BBC Türkçe)


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