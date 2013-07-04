Trenlerde 'konuşan' camlar

Almanya'da bir firma, tren yolcularına reklam dinletebilmek amacıyla yolcuların başlarını cama yasladıklarında aktif hale gelecek yeni bir teknoloji geliştirdi.

Leo Kelion'un BBC Türkçe'de yer alan haberine göre, dinlenmek veya uyumak üzere başını cama yaslayan yolcu, camdan gelen ses sinyallerinin yaydığı titreşimle, reklamları kafasının içinde duyacak.

Bu yeni ve tartışmalı proje, tren camının, kişinin vücut sıcaklığını hissettiğinde kafatasına doğru ses dalgaları göndermesiyle çalışıyor ve yolcu kafasının içerisinde reklamı dinlemeye başlıyor.

'Dinlenme hakkına saldırı'

Yayıncı firma Sky Deutschland için Almanya'da BBDO Germany isimli şirket tarafından geliştirilen fikir, henüz deneme aşamasında. Konuşan tren camları hakkında yazılan yorumlarda, bunun kişilerin dinlenme hakkına saldırı haline gelebileceği ifade ediliyor.

Müzik ve hava durumu

"Konuşan tren camları" proje fikri ilk olarak geçtiğimiz ay Cannes'da düzenlenen Uluslararası Yaratıcılık Festivali'nde tanıtıldı.

Geliştirici firma BBDO trenle seyahat edenlerin festivalde test etme imkanı bulduğu teknolojiyi hayata geçirmeleri için "desteklendiklerini" ifade etti.

Munih ve Aachen'deki toplu taşıma araçlarında teknolojiyi test eden BBDO, aldıkları tepkilerin memnun edici olduğunu belirtti.

Firmanın sözcüsü Ulf Brychcy BBC'ye: "Eğer Sky Deutschland projeyi onaylarsa en kısa sürede yeni icadımızı kullanıma açacağız." dedi.

BBDO geliştirdikleri teknolojinin yorgun ve dinlenmek isteyen tren yolcularını rahatsız edebileceğini kabul ediyor ancak teknolojinin yalnızca reklamlar için kullanılmayacağını da ekliyor.

"Genelde insanlar reklam dinlemekten hoşlanmıyorlar. Fakat bu gerçekten yeni bir teknoloji. Yalnızca reklam için değil, müzik dinlemek, ulaşım hakkında bilgilere erişmek, hava durumunu öğrenmek için de kullanılacak."

Sky Deutschland sözcüsü ise projeye onay verip vermeme konusunda henüz bir karara varmadıklarını belirtti.