Trenler durdu, hastaneler hizmet vermiyor!

T24

Memur eylemi gergin başladı FOTO GALERİ

Yolcular önce memurları alkışladı, sonra protesto etti

Makinistin arkasından koşup atladılar

2 bine yakın yolcu bekliyor

Balıkesir'de iş bırakma gergin başladı



Önce Mavi Tren eylemi

5 demiryolcu gözaltına alındı

Sonra 9 Eylül

Eskişehir'de Kamu-Sen ve KESK üyesi yaklaşık 50 kadar memur saat 24.00'de Eskişehir Garı'na gelerek grev pankartı astı. Memurlar daha sonra basın açıklaması yapıp "Sadaka değil toplu sözleşme" diye slogan attı.Eskişehir Garı'na saat 00.30 sıralarında Ankara'dan gelen 9 Eylül Ekspresi ile eylemi başlatmak isteyen memurlar bunda başarılı olayınca yolcularını alıp hareket eden tren görevlilerini alkışlarla porotesto etti. Saat 01.30 sıralarında Ankara'dan Eskişehir Garı'na gelen ve Haydarpaşa'ya gitmesi gereken Anadolu Ekspresi'ndeki 2 makinist ise trenden inip gardan uzaklaştı. Bu sırada eylemci memurlar slogan atmaya devam etti. Anadolu Ekspresi'nden inen bazı yolcular da memurlara alkışlarla destek verdi. Ancak kısa süre eylem nedeniyle treninn hareket etmeyeceğini öğrenen Anadolu Ekspresi'nin yolcuları bu kez memurları yuhaladı ve ıslıklarla protesto etti. Yolcular "Susma sustukça sıra sana gelecek", "Eylemse eylemin kralını yaparız", "Seyahat hakkımız engellenemez" ve "Emniyet makinisti bize getir" diye bağırdı. Yolcular daha sonra toplu halde Gar Müdürlüğü'ne doğru yürüyence çevik kuvvet polisleri önlerini kesti. Yolcular arasından 3 kişi temsilci seçilerek Gar Müdürü ile görüştürüldü.Kısa süre sonra Ankara'dan Haydarpaşa yönüne gitmekte olan yataklı tren olan Ankara Ekspresi Eskişehir Garı'na geldi. Anadolu Ekspresi'nin yolcuları Ankara Ekspresi'nden inip gardan çıkmak isteyen 2 makinistin arkasından koştu. Yolcular makinistlerden birini yakaladı, diğer makinist ise kaçtı. Yolculardan bazıları makiniste "Bizi İstanbul'a götür, fazla mesain ne kadarsa onun parasını verelim" dedi. Yolcuların araya alıp gitmesine izin vermediği makinistin imdadına polisler yetişti. Yolcular kolundan tuttuğu makinisi bırakmadı. Polislerin iknası üzerine yolcular makinisin koluna girip görüşme yapmak üzere Gar Müdürü'nün odasına girdi. Yapılan görüşmede ise yolcuların isteği gerçekleşmedi, makinist evine gitti.Eskişehir Garı'na Ankara'dan saat 02.30 sıralarında gelen Fatih Ekspresi'nin 2 makinisti ise çevik kuvvet polislerinin arasından gardan dışarı çıkartıldı.Eylem nedeniyle Eskişehir Garı'nda Anadolu, Fatih ve Ankara ekspresleri ile kent merkezindeki Enveriye Tren İstasyonunda ise karşılıklı sefer yapan iki Meram Ekspresi yaklaşık 2 bine yakın yolcusu ile bekliyor. Gar Müdürlüğü yetkilileri trenler için makinist aradıklarını ve yolcuları otobüslerle de gidecekleri yere götürübileceklerini ifade ederek bu konuda çalışmaların sürdüğünü belirtti.Balıkesir'de memurun iş bırakma eylemi tren seferleri ile başladı. KESK ve KAMU-SEN'e bağlı demiryolu çalışanları iş bırakma eylemine destek verdi. KESK ve BTS'ye üye demiryolcuları raylara inip İzmir'den gelerek Ankara'ya giden Mavi Tren ve 9 Eylül Ekspresi´nin kalkmasını engellemek isterken, 5 kişi gözaltına alındı. KESK ve Kamu-Sen üyeleri polis barikatını aşmaya çalışırken gergin anlar yaşandı. İktidara yakınlığıyla bilinen Memur-Sen'e bağlı Ulaştırma Memur-Sen'in işyeri temsilcisi Ali İlhan'ın 9 Eylül Ekspresi´nin makinistliğini üstlenmesi tepki çekti. Eylemcilere gülen İlhan, Memur-Sen çantasını gösterdi. Eylemciler de İlhan'a Yazıklar olsun, grev kırıcılığı ihanettir diye bağırdı.Saat 23.30'da rötarlı olarak tren garına gelen ve Zama zulme karşı grevdeyiz, Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek, memur burada, Memur-Sen nerede, Kahrolsun sarı sendikacılık, Zafer direnen emekçinin olacakö,öiş ekmek yoksa barış da yokö diye bağıran eylemciler garda bekleyen yolculardan da destek istedi. BTS üyesi kondüktör Ziya Ercan, zorla makinist getirildiğini belirtirken, ``Adamı zorla getirdiler. Treni emanet edecekler. Biz ise sendikalı olduğumuz için engellendik. Cezalı olduğumuz söylendi. Biz ceza yiye, onurumuzla buraya geldik'' dedi. Trenlerde iki makinist olması gerektiğini belirten sendikacılar vatandaşların trenle yolculukta ısrar etmesinin sakıncalarını vurguladı. Bazı öğrenciler, eylemin bayram öncesi olmasına tepki gösterirken, biletleri iade etmelerinin mümkün olmadığını bildirdi. Az sayıdaki yolcu da eylemcilere destek verip, yolculuktan vazgeçti.Ankara'ya giden ve 00.30'da Balıkesir'e ulaşan Mavi Tren'in kalkmasını engellemek isteyen beş kişi raylara, trenin önüne indi. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, TCK'nın 253'ncü maddesince ulaşımı engellemenin suç olduğunu belirtirken, demiryolculardan rayları terk etmelerini istedi. Çevik kuvvet eyleme destek verenlere barikat oluştururken, sivil polisler BTS üyesi 5 kişiyi ´yuh´ sesleri arasında raylardan uzaklaştırıp gözaltına aldı. Bu arada mavi tren Oğuzhan Kocaoğlu ve Hakan Özbek yönetiminde Ankara'ya hareket etti. BTS Baştemsilcisi Şemistan Çetin, BTS yönetim kurulu üyesi Oğuz Özcanlı, Akın Eker, Yaşar Yalçın ve Ali Rıza Gürtekin VİP salonunda kimlik bilgileri alındıktan sonra alkışlar arasında serbest bırakıldı. Sendikacılar gözaltına alınmadıklarını, ifade vermediklerini, sadece kimlik tespiti yapıldığını söyledi.Ancak eylemciler garı terk etmedi. Saat 02.00'de yine rötarlı olarak Balıkesir'e gelen 9 Eylül treni bir kez daha polisle eylemcileri karşı karşıya getirdi. Bu kez polis çevik kuvvetle barikat kurup, eylemcilerin trenin önüne geçmesini engellemeye çalıştı. KESK ve Kamu-Sen üyeleri polis barikatını aşmaya çalışırken gergin anlar yaşandı. İtişme ve kakışmaların ardından sadece BTS üyelerinin treninin yanına gitmesine izin verildi. BTS üyeleri treni kullanmak üzere gelen Memur-Sen işyeri temsilcisi Ali İlhan'a tepki gösterdi. İlhan'ın Memur-sen çantasını gösterip, eylemcilere gülmesi ise tepkileri arttırdı. İlhan, ``Çocuklarına ne anlatacaksın, yüzümüze nasıl bakacaksın, yazıklar olsun, grev kırmak ihanettir'' bağırışları altında makinist Seyfullah Koç'la birlikte treni çalıştırıp ,gardan ayrıldı.Eylemciler tren garını alkışlarla terk ederken, sabahki eylemlerde buluşmak üzere sözleşti. KESK üyeleri taşıma merkezinde saat 11.00'de toplanıp, Alihikmetpaşa Meydanı'na yürüyecek. Kamu-Sen üyeleri ise sendika önünde toplanıp, 12.00'de Atatürk Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yapacak.